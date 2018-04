Grande Fratello Nip 2018: rivelati i nomi di altri possibili concorrenti

Grande Fratello 2018: i volti già noti al pubblico che potrebbero entrare nella Casa

La nuova edizione del Grande Fratello Nip sta per iniziare e tutti, ma proprio tutti, sono curiosi di conoscere l’identità di chi, quest’anno, varcherà la soglia della conosciutissima porta rossa. Da diverse settimane, ormai, si continua a parlare anche dei cosiddetti “concorrenti famosi”, ovvero dei volti già noti al pubblico italiano pronti a mettersi in gioco al Grande Fratello. A tal proposito nell’ultimo numero del settimanale Chi è stato lanciato uno scoop. Nella rubrica Chicche di Gossip, infatti, il giornale di Alfonso Signorini ha rivelato i nomi di tre concorrenti, o per meglio dire di possibili concorrenti del Grande Fratello 2018. Questi, infatti, avrebbero al momento solo sostenuto un provino per il Grande Fratello Nip. Sulla loro entrata nella Casa, però, non vi è ancora nulla di certo.

Grande Fratello Nip: tra i possibili concorrenti salta fuori Angelo Sanzio, il Ken umano italiano

Tre sono i nomi dei possibili concorrenti dati in esclusiva da Chi nel suo ultimo numero. Questi, nello specifico, sono Angelo Sanzio, il Ken umano italiano (già ospitato da Barbara d’Urso nella sua trasmissione), Mila Suarez (sosia di Belen Rodriguez ed ex di Alex Belli) e Patrizia Bonetti (ex fidanzata di Stefano Ricucci e Gianluca Vacchi). Secondo quanto riportato dal noto settimanale di gossip, infatti, i tre sarebbero “Gli ultimi provinati”. Questi, in particolare, nella nuova edizione del Grande Fratello Nip dovrebbero andare a formare la squadra dei “Quasi famosi che animeranno il GfNip”.

Grande Fratello Nip 2018: Barbara d’Urso vuole Serana Garitta in squadra

La scorsa settimana, invece, era saltato fuori un altro nome noto al pubblico del piccolo schermo, ovvero quello di Serana Garitta. L’ex gieffina, a quanto pare, sarebbe stata voluta fortemente da Barbara d’Urso per la nuova edizione del Grande Fratello Nip (ma non come concorrente). La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, starebbe pensando di affidare alla Garitta un ruolo appositamente per lei.