Grande Fratello, Nina lascia Luigi: la reazione di Favoloso sorprende

Nina Moric ha lasciato Luigi in diretta al GF 15: Favoloso non si pente

Nina Moric ha confermato con una telefonata al Grande Fratello di aver lasciato Luigi Favoloso. La grande Barbara d’Urso ha così sentito il dovere di informare il suo concorrente. Con un breve filmato è stata mostrata la grande attrazione fisica e mentale che in queste prime settimane ha avvicinato il giovane a Patrizia Bonetti. In ogni caso, Favoloso ha cercato di non cadere in tentazione per non mancare di rispetto alla sua donna fuori la Casa più spiata d’Italia. In ogni caso, il diretto interessato ha dichiarato di non essere pentito di nulla e di voler poi parlare con la Moric solo una volta dopo la fine della sua avventura all’interno del reality-show più amato dagli italiani. Successivamente, la d’Urso ha mostrato a Luigi le cose che la modella croata ha scritto sui social, ufficializzando la loro rottura.

Grande Fratello 2018: Luigi Favoloso in lacrime per Nina Moric

Nina Moric ha lasciato definitivamente Luigi e lui ha risposto con una reazione a dir poco sorprendente. Favoloso aveva l’opportunità di provare a telefonare la sua donna, eppure ha deciso di non farlo. Il concorrente del GF 15 ha deciso che determinate cose vanno affrontate al di fuori delle telecamere. Di fronte a tutte le parole della modella croata, il gieffino ha cercato di trattenere l’emozione e soprattutto le lacrime, restando il più possibile impassibile. In ogni caso, il giovane non ci è riuscito e alla fine si è lasciato andare, tanto che i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare gli occhi pieni di lacrime.

Luigi Favoloso non si pente e non chiama Nina al GF 15

Nonostante tutto, però, Luigi ha continuato a dire di non pentirsi di nulla. Favoloso ha svelato che nell’ultimo anno le cose non andavano affatto bene con Nina. Il ragazzo ha dichiarato di aver capito di avere anche lui bisogni di attenzioni che gli sono mancate per molto tempo e che Patrizia Bonetti gli ha dato in sole due settimane. Peccato però che con la giovanissima di Bologna non potrà nascere nulla per il momento. La ragazza è infatti stata eliminata al televoto.