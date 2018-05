Grande Fratello news, Alberto insofferente: Tarzan vuole uscire dalla Casa

GF news, Alberto turbato dalla falsità dei concorrenti della Casa: il concorrente pronto a lasciare il reality

Mentre tutti ridono e scherzano al Grande Fratello a non star passando un bel momento nella Casa pare sia proprio Alberto. Il concorrente, infatti, pochi minuti fa ha confidato a Simone Coccia di essere stressato perché stanco di dover fare i conti con la falsità degli altri. Tarzan ha spiegato all’amico di sentirsi molto provato dall’esperienza nel reality tant’è che, proprio per questo motivo, pare sia pronto a lasciare la Casa martedì. Simone Coccia, dal canto suo, ha provato a tirare su di morale Alberto il quale, però, ha comunque ribadito di non stare bene.

Alberto Mezzetti provato al Grande Fratello: Tarzan vuole lasciare la Casa

Chi è che turba Alberto all’interno della Casa? C’è qualcuno in particolare che lo infastidisce? Tarzan parlando con Simone Coccia non ha fatto nessun nome in particolare, anzi, è rimasto molto sul vago. Il concorrente, infatti, ha solo parlato di atteggiamenti falsi all’interno del reality di alcuni dei ragazzi e ragazze del GF, gli stessi che oggi fatica a sopportare. Il clima del reality sta diventando così stressante per Mezzetti a tal punto da spingerlo ad affermare: “Per come sono messo adesso, spero di uscire martedì”. È solo un brutto momento destinato a passare questo o Alberto è davvero pronto a lasciare il Grande Fratello?

Grande Fratello: Alberto Mezzetti uscito dalla Casa frequenterà Mariana Falace?

Una delle concorrenti con la quale aveva molto legato Alberto è sicuramente Mariana Falace. Con la ragazza, infatti, i due si erano scambiati anche qualche bacio (anche se l’ex gieffina continua a dire che si trattava solo di un gioco). Se davvero Tarzan dovesse uscire dalla Casa quali saranno i loro rapporti fuori? D’altronde Mariana ha in più occasioni affermato di essere in crisi con il suo fidanzato. Potrebbe Alberto prendere il posto di quest’ultimo dopo il Grande Fratello? Per rispondere a questa domanda, ovviamente, non ci resta che vedere come si evolvono le cose.