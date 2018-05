Grande Fratello, Mariana cotta di Alberto: le dichiarazioni della concorrente

Grande Fratello 15, Alberto ci prova con Mariana: lui e la Falace sempre più vicini

Mariana Falace fuori e dentro la Casa del Grande Fratello è stata una delle concorrenti più chiacchierate di questa settimana. La sua vicinanza a Luigi Favoloso e lo scontro in diretta con Patrizia Bonetti, infatti, l’hanno spesso messa al centro delle polemiche. Adesso, però, le cose per Mariana potrebbero cambiare all’interno del reality. Alberto Mezzetti le avrebbe infatti palesato un chiaro interesse che, come mostrato durante il day time di oggi, la Falace sembrerebbe non disdegnare. Tarzan, ha spiegato lei, l’avrebbe proprio spiazzata in questi giorni con il suo modo di fare e, alla fine, è riuscito a conquistarla completamente.

Mariana cotta di Tarzan al Grande Fratello: “Non mi sono mai sentita così con un uomo”

A Mariana Falace piace Alberto? A questa domanda la concorrente ha cercato di rispondere con un confessionale arrivando, da sola, ad una conclusione precisa. Lei cerca un uomo capace di stupirla e di non annoiarla e questo Tarzan saprebbe farlo benissimo. “Questa cosa mi turba” ha poi affermato la Falace. Il motivo? Con Tarzan tutte le sue sicurezze vacillano e Mariana, quando sta insieme a lui, non sempre riesce a gestire bene queste sue sensazioni. “Non mi sono mai sentita così con un uomo” ha infatti poi spiegato la stessa Mariana al GF.

Mariana Falace: Alberto Mezzetti ha avuto la meglio su Luigi Favoloso al GF

Fino alla scorsa settimana la vicinanza di Mariana ad Alberto Mezzetti e Luigi Favoloso aveva spinto molti a parlare di un possibile triangolo amoroso all’interno della Casa del Grande Fratello. Allo stato attuale delle cose, però, Tarzan sembrerebbe aver avuto la meglio sul fidanzato di Nina Moric. Riuscirà a conquistare il cuore di Mariana? Lui, a tal proposito sembrerebbe non avere dubbi: solitamente piace a tutte le donne e la Falace non sarà da meno.