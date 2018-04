Grande Fratello, Luigi pronto a lasciare Nina? La Moric sbotta

Luigi Favoloso in confusione al Grande Fratello, vuole lasciare Nina? La Moric interviene

Luigi Favoloso si è avvicinato davvero molto alla giovane Patrizia Bonetti. A quanto pare, i due concorrenti del Grande Fratello hanno già instaurato un bellissimo rapporto. Amicizia o qualcosa di più?! Sarà solo il tempo a svelarcelo. Intanto, i fan di Nina Moric sembrano essere andati su tutte le furie. Sui social è scoppiato il caos più totale. Sembrerebbe proprio che alcuni atteggiamenti e alcune precise parole del ragazzo hanno fatto storcere il naso ai sostenitori della bellissima croata. Dopo le innumerevoli domande dei fan, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e svelare la sua opinione su quanto è stato detto dall’uomo che ancora per il momento sembra essere il suo fidanzato.

Nina Moric rompe il silenzio e risponde a Luigi Favoloso: sta per scoppiare il caos al GF 15

Nina Moric non aveva ancora mai rilasciato alcuna dichiarazione riguardo la partecipazione di Luigi alla nuova edizione del Grande Fratello. Ora, dopo poco più di una settimana dalla prima puntata, la donna ha deciso di rispondere ad una delle tante domande ricevute dai suoi fan sui social. Nel corso di queste ultime ore, Favoloso sembra essere andato in tilt. Il ragazzo ha fatto allontanare Patrizia Bonetti, dicendole che se avrebbe continuato a starle così vicino sarebbe successo un disastro. Successivamente, il giovane ha anche dichiarato di aver capito che ci sono delle cose della sua vita privata che non gli stanno più bene e che vorrebbe cambiare. Di fronte a ciò, Nina non ha potuto far altro che dire la sua.

Grande Fratello: Nina Moric arrabbiata con Luigi Favoloso? Parla la modella croata

Con parole a dir poche dirette, Nina rivela: “Se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con quale ho passato 4 anni di vita. Sicuramente il dolore per il mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio. Ma credimi che quando se ne è andato mi aveva detto che mi ama da morire, che senza di me non può vivere… Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco. Non so chi sia.” Inoltre, il settimanale Oggi rivela che la Moric si è sempre mostrata contraria alla partecipazione di Luigi al GF 15.