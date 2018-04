Grande Fratello, Lucia spiazza tutti: inaspettate parole su Filippo

Lucia Orlando lascia senza parole i concorrenti del Grande Fratello: dichiarazioni inaspettate su Filippo

La prima coppia nata in questa quindicesima edizione del Grande Fratello è quella composta da Lucia e Filippo. In ogni caso, le cose non sembrano essere ‘rose e fiori’ come tutti avevamo immaginato. I due si sono baciati, ma a quanto pare questo non vuol dire assolutamente niente. La Orlando ha infatti lasciato a bocca aperta alcuni dei suoi compagni di avventura. Sembrerebbe proprio che la ragazza non si senta affatto legata sentimentalmente dal bel romano. Durante la notte, la donna ha dichiarato di non essere fidanzata con nessuno, come invece si era iniziato a pensare all’interno della Casa più spiata d’Italia e non solo.

Insieme ad alcuni concorrenti del reality-show, la bella Lucia ha dichiarato in giardino di non essere fidanzata. Chi ha sentito la dichiarazione della Orlando è rimasta un po’ interdetto e per questo la diretta interessata ha voluto precisare la sua posizione nei confronti di Contri. “… Ma io infatti non sono fidanzata! Capito rega, non è che uno si da un bacio e è fidanzato è. Do c… vivete oh?!?!” I ragazzi che parlavano in giardino con la Orlando sono rimasti un po’ stupefatti dalla rivelazione della ragazza. In ogni caso, Danilo ha rotto il ghiaccio dicendo di averla solo presa un po’ in giro per giocare. Chissà cosa ne pensi Filippo di tutto ciò. Il super-bono di Barbara d’Urso pare essere molto preso dalla giovane, anche se svariate persone continuano a non credergli.

A quanto pare, nonostante il bacio e nonostante le emozioni provate insieme a Filippo nel corso della prima settimana, Lucia non si sente affatto impegnata con lui. Sembrerebbe proprio che i colpi di scena non siano finiti qui e che presto potrebbe accadere qualcosa di nuovo e soprattutto inaspettato. In questa inizio della seconda settimana sta accadendo davvero di tutto!