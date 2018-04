Grande Fratello Live, su Mediaset Extra diretta tutte le sere: gli orari

Mediaset Extra: Grande Fratello Live in onda tutte le sere dalle ore 20.45

Quest’anno Grande Fratello Live ci sarà, ma non 24 ore su 24. Su Mediaset Extra il reality di Canale5 andrà in onda tutti i giorni con appuntamenti prestabiliti, su tutti quello della sera. Sul canale 34 del digitale terrestre, la diretta no stop del programma sarà disponibile dalle ore 20.45, fino alle 2 di notte. Dunque, le esperienze notturne dei concorrenti non si potranno seguire, anche se i fatti accaduti nel corso della nottata verranno raccontati in Grande Fratello Rewind, appuntamento in onda dalle ore 8.00 alle 10.00 del mattino. Inoltre, a “lanciare” la diretta serale sarà Ultime dalla Casa, una striscia quotidiana trasmessa dalle ore 20.30, con le più recenti indiscrezioni e curiosità commentate da Emanuela Gentilini ed i suoi ospiti.

Grande Fratello Live: gli orari di messa in onda su Mediaset Extra e La5

Pur mancando la diretta no stop 24 ore su 24, sia su Mediaset Extra sia su La5 il Grande Fratello Live non ci sarà soltanto la sera. Sono, infatti, questi gli altri orari da tenere a mente per chi vuole seguire il reality show anche durante il giorno. Sul canale 34: il live andrà in onda tutti i giorni, con varie finestre, dalle ore 10.00 alle 18.45. Sul 30, invece, dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore 18.10 alle 19.50.

Tutti gli altri appuntamenti con Grande Fratello 2018

Per il resto, Mediaset conferma anche la replica di Grande Fratello 2018 (prima serata su Canale5) fissando il cosiddetto “catch up” per il mercoledì successivo su La5 (ore 21.15). Il daytime andrà in onda su Canale5 dalle ore 16.10 (pillola di 10 minuti) e su Italia1 dalle 19.15. Online, già da adesso, è attivo anche il live blogging col racconto di ciò che succede in tempo reale nella Casa più spiata d’Italia. La sezione “live news” interamente dedicata a ciò che fanno i concorrenti nel reality si può consultare in qualsiasi momento, visitando la pagina web: www.grandefratello.mediaset.it/diario.