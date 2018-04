Grande Fratello, la scenata di Mariana a Danilo: “Sei una persona cattiva!”

Grande Fratello 15, Mariana perde le staffe e si scaglia contro Danilo: la lite accesa tra i due concorrenti

All’interno della Casa del Grande Fratello pare si siano formate già le prime simpatie e antipatie. Danilo, in questi giorni, aveva più volte detto apertamente di essere convinto che una concorrente avesse perso la testa per lui. Si tratta nello specifico di Mariana Falace, la modella bionda che sogna di fare l’attrice. Le esternazioni del romano, però, molto hanno infastidito la ragazza che ieri notte, esasperata, si è scagliata contro di lui accusandolo di essere una persona falsa e di stare sparlando di lei alle sue spalle. Mariana poi ha anche aggiunto di essersi trovata nella posizione di dover cambiare completamente opinione su Danilo. Il concorrente, infatti, che tanto gli era piaciuto personalmente all’inizio oggi l’ha delusa e con lui, stando a quanto da lei stessa dichiarato, Mariana non vuole avere più a che fare.

Mariana contro Danilo al Grande Fratello: “Sei una persona calcolatrice, cattiva!”

Dopo aver beccato Danilo intento a parlare con Valerio di lei, Mariana ha perso le staffe. La stessa, poi, ha anche “Tu sei una persona calcolatrice, cattiva!” ha urlato lei al romano “Tu mi stai infangando!“. Danilo, allora, cercando di non scomporsi, ha risposto: “Se non vuoi averci a che fare con me evitami“. La presa di posizione di lui, però, non ha calmato la Falace che, senza peli sulla lingua, ha affermato: “Ma mi sei venuto a parlare perché? Per fare vedere davanti alle telecamere che Mariana ha una cotta per Danilo? Danì ma mi posso mai far piacere da te? Ma ti sei visto? Ma sei uno squallore di uomo! Tu stai male! Io gli unici abbracci che ho dato in più li ho dati a Valerio e mi dispiace che pure lui abbia sentito che forse c’è un piacere”.

Grande Fratello 15: Danilo fuori dalla Casa? Il colpo di scena della seconda puntata

Intanto sul web gli utenti sembrano tutti molto arrabbiati per delle presunte frasi razziste e omofobe che Danilo sembrerebbe aver scritto su Facebook prima di entrare a Grande Fratello. Il romano, che in Casa si è preoccupato di difendersi da Mariana (che lo ha accusato di voler creare un finto triangolo amoroso con lei e Valerio), stasera potrebbe dover fare i conti con altre pesanti accuse. Danilo sarà buttato fuori dal reality per questo? Barbara d’Urso ha d’altronde più volte ribadito di essere intenzionata ad andare in fondo a questa storia.