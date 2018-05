Grande Fratello: ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando

Filippo Contri e Lucia Orlando litigano ancora al Grande Fratello: la coppia discute ma poi fa pace

La storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando, nata al Grande Fratello, continua ad attraversare numerosi alti e bassi all’interno della Casa. A forti momenti di passione, infatti, i due alternano anche molte discussioni e scontri nati a seguito a incomprensioni caratteriali. L’ultima lite, nello specifico, è stata mostrata oggi durante il day time. Lucia e Filippo infatti avrebbero litigato proprio a seguito dell’eliminazione di Baye Dame dal GF. Secondo lui la gieffina avrebbe preso troppo male l’addio del suo amico lunedì sera mentre lui, solitamente, queste cose è abituato ad affrontarle in modo diverso.

Lucia Orlando triste dopo l’eliminazione di Baye Dame: al Grande Fratello discute con Filippo ma poi fanno pace

Più del cattivo umore di Lucia quello che Filippo non avrebbe gradito maggiormente sarebbe stato il modo in cui la ragazza avrebbe affrontato l’eliminazione di Baye. “Ne parli con tutti e non ne parli con me” ha infatti detto Contri alla concorrente “Ci sto male che vengo estromesso da una tua cosa”. In confessionale, poi, Filippo ha più volte sottolineato di ritenere eccessivo e a tratti drammatico l’atteggiamento di Lucia. Le stesse perplessità, poi, lui le ha anche espresse a quest’ultima in giardino. Tra i due, però, alla fine è ritornato il sereno e Filippo ha tenuto tra le sue braccia Lucia fin quando quest’ultima non si è calmata.

Filippo Contri e Lucia Orlando: primi problemi di coppia al Grande Fratello

Questa non è la prima volta che Filippo Contri e Lucia Orlando litigano al Grande Fratello. I due, infatti, già la scorsa settimana si erano un po’ allontanati. Entrambi, di fatto, hanno dimostrato di essere molto diversi caratterialmente. Riusciranno a superare queste divergenze oppure, col tempo, questo comprometterà definitivamente il loro rapporto?