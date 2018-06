Grande Fratello, Lidia Vella contro Angelo Sanzio: “Solo un moralista”

Grande Fratello 15, l’ex concorrente Lidia Vella attacca Angelo Sanzio: le critiche al Ken Umano italiano

Chiamata a commentare il Grande Fratello oggi Lidia Vella non le ha di certo mandate a dire ad Angelo Sanzio. A non convincere particolarmente l’ex gieffina sarebbero stati alcuni comportamenti avuti nella Casa dal Ken Umano italiano. Quest’ultimo, nello specifico, è un personaggio che sta molto simpatico a Lidia Vella ma che, tuttavia, oggi a Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli) la stessa non ha promosso a pieni voti. La siciliana, difatti, in diretta radio ha accusato Sanzio di essere un moralista e di non essere stato sempre schietto nella Casa.

Lidia Vella contro Angelo Sanzio del Grande Fratello: “Parlava ma ma solo per fare il moralista”

Cosa pensa Lidia Vella di Angelo Sanzio? Le è piaciuto il Ken Umano Italiano come concorrente del Grande Fratello 15? “Mi ha sempre fatto simpatia come persona però ci sono stati degli atteggiamenti suoi che non ho mai condiviso” ha dichiarato oggi la ragazza a Non succederà più. Il motivo? “Durante la settimana si esponeva poco e poi in puntata parlava ma solo per fare il moralista”. Questo atteggiamento, ha poi spiegato, forse all’interno di un reality paga ma, di sicuro, non è una cosa che a lei piace.

Lidia Vella a Temptation Island insieme ad Alessandro Calabrese? Ecco perché non hanno accettato di partecipare

Come molti probabilmente già sanno, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, a Lidia Vella e al fidanzato di allora, Alessandro Calabrese, era stato proposto di partecipare ad una delle prime edizione di Temptation Island. I due, però, si rifiutarono di prendere parte al programma per uno specifico motivo: “Sono sempre stata contraria” ha dichiarato Lidia Vella a tal proposito oggi in radio “Avevo troppa paura di perderlo”.