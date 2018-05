Grande Fratello, l’appello contro Aida Nizar fa discutere

Grande Fratello, ancora tutti contro Aida Nizar: l’appello dei concorrenti

Al Grande Fratello, i concorrenti hanno fatto un chiaro appello contro Aida Nizar. Questo gesto non è stato per nulla apprezzato dal pubblico, che vede ancora la spagnola contro tutti. Scendendo nel dettaglio, molti hanno iniziato a chiedere di fronte alle telecamere l’eliminazione di Aida attraverso il televoto. Sappiamo bene che sia la Nizar che Luigi Favoloso sono stati puniti dal programma per le frequenti discussioni. La produzione ha scelto di far andare automaticamente i due al televoto. Ora entrambi rischiano di dover abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Per permettere l’uscita dalla porta rossa di Aida, il resto dei concorrenti hanno gridato a cuore aperto al pubblico di salvare tutti gli uomini. Infatti, la Nizar si ritrova a sfidare tre uomini. Le donne ammettono di volere i maschi all’interno della Casa. Una scusa per chiedere ai telespettatori di votare contro Aida. Quest’ultima rischia seriamente di dover lasciare il noto reality. L’unica persona che ha scelto di prendere le difese della Nizar è Mariana. Per quanto riguarda il resto dei concorrenti, nessuno sembra essere disposto a schierarsi dalla sua parte. Questo comportamento continua a provocare lamentele da parte del pubblico, che potrebbe premiare Aida.

Grande Fratello, i concorrenti chiedono l’eliminazione di una donna

L’appello contro Aida Nizar degli altri concorrenti non piace. Ancora una volta vediamo quasi tutta la Casa contro la spagnola. Ovviamente quest’ultima non si perde d’animo e continua a mostrare se stessa, nel bene e nel male. Barbara D’Urso, attraverso la squalifica di Baye Dame, aveva esplicitamente chiesto ai concorrenti di non schierarsi tutti contro Aida. Eppure pare proprio che nessuno abbia realmente compreso la richiesta della conduttrice. Infatti, gli scontri accesi tra la Nizar e il resto dei compagni sono andati avanti in questi gioni. Il pubblico ha potuto notare, soprattutto, come i concorrenti abbiano cercato dei futuli motivi per metterla con le spalle al muro.

Aida Nizar al televoto: la concorrente spagnola potrebbe lasciare già il Grande Fratello

Aida Nizar non sembra essere pronta a lasciare la Casa. La concorrente spagnola potrebbe ancora avere altri lati della sua personalità da mostrare. Si tratta sicuramente di un personaggio che è riuscito a uscire fuori in questa edizione del reality. Come spesso accade, il concorrente che non viene amato in Casa viene poi apprezzato dal pubblico. Non ci resta che attendere questa sera per conoscere la decisione finale del pubblico.