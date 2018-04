By

Grande Fratello, furto: ladri svaligiano la Casa più spiata d’Italia a pochi giorni dall’inizio del reality. Poi arriva la smentita di Barbara d’Urso

AGGIORNAMENTO: durante la puntata di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha smentito la notizia del furto.

Il paradosso sembrava servito: a riflettori accesi è la Casa più spiata e controllata d’Italia, con tanto di telecamere accese 24h su 24h; a riflettori spenti è terra di mambassa. Il Grande Fratello, a pochi giorni dalla ripresa del reality senza vip, pareva essere stato vittima di una spiacevole vicenda: la sua abitazione svaligiata dai ladri. A darne notizia è stato il quotidiano Il Messaggero. Il giornale aveva ricostruito l’accaduto e offerto i dettagli di ciò che sarebbe stato stato trafugato dalla struttura di Cinecittà. Tuttavia, a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha smentito categoricamente la notizia.

Furto al Grande Fratello: scippati frigoriferi, piani cottura, puff, delle sdraio, una specchiera e un paio di divanetti. Ma la news è stata bollata come fake

“Non trovando gioielli o preziosi, i topi d’appartamento si sono dovuti accontentare di quello che hanno trovato: gli arredi”, si legge sul quotidiano romano. Nella fattispecie i ladri sarebbero riusciti a scippare frigoriferi, piani cottura, puff, delle sdraio, una specchiera e un paio di divanetti. Vale a dire una parte di arredi e mobilio familiari ai telespettatori del Grande Fratello Vip. I primi ad accorgersi della rapina sarebbero stati i tecnici che dovevano svuotare la Casa e allestirla per l’edizione nip che inizierà nei prossimi giorni. Tale notizia è circolata per tutta la giornata odierna, ma ha poi visto la smentita di Barbara d’Urso che ha assicurato che non c’è stato alcun furto.

Nessun furto e nessun rom coinvolto

“Non è escluso infatti che i malviventi si siano introdotti in più occasioni nella Casa – si legge sempre sul Messaggero – e c’è chi avanza anche dei sospetti. Nella zona infatti sono numerosi i campi rom abusivi”. Le notizie date dal Messaggero parlavano di investigatori già all’opera nel setacciare le abitazioni rom in cerca della refurtiva. Con la smentita della news cala il sipario su questa grottesca vicenda.