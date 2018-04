Grande Fratello, la storia di Filippo e Lucia è una montatura?

Grande Fratello, la storia di Filippo e Lucia divide il pubblico: si tratta di una strategia?

Al Grande Fratello la storia di Filippo Contri e Lucia Orlandi è solo una montatura? È questo ciò che si stanno chiedendo in questi giorni i telespettatori. Sappiamo bene che il primo, nel corso della prima settimana del reality, ha dovuto affrontare il televoto contro Valerio Logrieco. Ad avere la meglio è stato proprio Filippo. Ed ecco che proprio per questo motivo insorgono diverse polemiche. Infatti, a detta di molti Contri potrebbe essersi avvicinato a Lucia proprio per superare questo televoto. Si sa ormai che il pubblico ama vedere nascere queste storie d’amore all’interno dei reality. Dunque, Filippo potrebbe aver studiato molto bene questa mossa. Il dubbio sorge anche per il fatto che questa storia sia nata troppo presto. I due non hanno fatto ancora in tempo a conoscerci che già si ritrovano a vivere questa esperienza così vicini. A dire la sua in diretta ci ha pensato Alessia Prete, la quale non si è di certo trattenuta. La concorrente ha confermato il dubbio che la maggior parte del pubblico ha in questo momento. Infatti, ha dichiarato che secondo lei da parte di Lucia c’è davvero interessa, ma Filippo starebbe solo giocando.

Grande Fratello, Filippo e Lucia in nomination: dure critiche per la neo coppia

A Mattino 5 non si è potuto fare a meno di parlare di questa storia d’amore nata così presto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Molti telespettatori sono convinti del fatto che tra Filippo e Lucia non sia un interesse vero. Dopo l’accusa di Alessia, la Orlandi non ha potuto fare a meno di prendere le difese di Contri. Proprio durante questa discussione, il concorrente in questione si sarebbe lasciato andare ad una dichiarazione poco gradita nei confronti di Alessia. Nel frattempo, sia Lucia che Filippo si ritrovano ad affrontare il televoto. Dunque, se il pubblico è riuscito a percepire che tra loro non c’è un sentimento vero, uno dei due potrebbe già abbandonare la Casa.

Filippo e Lucia al Grande Fratello non convincono, ma c’è chi spera nella loro storia

Filippo, Lucia, Alberto Mazzetti e Patrizia Bonetti sono attualmente al televoto. Durante questa settimana, il pubblico potrà studiare bene le mosse dei primi due per comprendere se davvero tra loro ci sia una storia d’amore. Nel frattempo, alcuni opinionisti di Mattino 5 sperano di poter vedere sbocciare davvero l’amore tra Filippo e Lucia.