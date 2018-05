Grande Fratello 2018: trasmesse per errore le immagini di Alessia Prete in bagno, mentre era intenta a fare i suoi bisogni

Una nuova bufera si abbatte sul Grande Fratello. Poche ore fa sono state mandate in onda su Mediaset Extra le immagini di Alessia Prete in bagno, mentre era intenta a fare i suoi bisogni. Un errore durato pochi minuti, ma tanto è bastato ai telespettatori per fare i dovuti screenshot che sono subito diventati virali in rete. I concorrenti sanno della presenza delle telecamere in bagno ma, da regolamento, quelle immagini non devono essere divulgate, a meno che non siano attinenti alle dinamiche del gioco. Come accaduto qualche settimana fa, quando Aida Nizar ha pianto in bagno ed è stata consolata da Alberto e Simone.

Il comunicato di scuse del Grande Fratello

Dopo che la foto di Alessia Prete nel bagno del Grande Fratello è diventata virale, l’ufficio stampa del reality show ha prontamente condiviso un comunicato di scuse.

“Per un errore tecnico sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. La produzione di “Grande Fratello” si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l’accaduto”, si legge nella nota diffusa agli organi di stampa.