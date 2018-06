GF Filippo e Lucia, lui beccato con Patrizia: la reazione della Orlando

Grande Fratello, le foto di Filippo Contri con un’altra che non è Lucia Orlando: si tratta di Patrizia Bonetti

Filippo del Grande Fratello beccato con un’altra donna che non è Lucia. Il gossip è stato svelato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, a Mattino 5 ma le foto sono state mostrate solo a Pomeriggio 5. Chi è la misteriosa ragazza in compagnia di Filippo? Un’altra gieffina: Patrizia Bonetti. Negli scorsi giorni, prima della finale del reality show, Filippo e Patrizia sono andati a cena insieme. Con loro anche Angelo Sanzio, altro ex concorrente del GF 15. Come mostrano gli scatti di Signoretti, tra una portata e un’altra la Bonetti si è avvicinata più volte a Contri con abbracci, carezze sulla guancia e addirittura una stretta intensa di mano. “Lei si butta ma lui non si scansa”, ha osservato il giornalista. Signoretti ha inoltre rivelato che Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, ha chiesto telefonicamente al giornalista di non pubblicare queste foto sul suo giornale. “Perché farlo se non è successo nulla di male come sostenuto?”, si è domandato il direttore.

Filippo Contri replica alle foto con Patrizia Bonetti

“Commentare queste foto è abbastanza ridicolo. Se devo fare qualcosa non vado di certo a Il Caminetto, nel cuore di Roma Nord”, ha premesso Filippo Contri a Pomeriggio 5. “Non ho nulla da nascondere. Luigi Favoloso ha chiamato solo per sapere chi è questa misteriosa ragazza e, come abbiamo ipotizzato, si tratta di Patrizia”, ha aggiunto il giovane dagli occhi blu. Ma qual è stata la reazione di Lucia Orlando? La ragazza non si è minimamente scomposta. “Patty è così, non mi preoccupa. E poi non erano a cena da soli”, ha detto la quarta finalista del Grande Fratello 15.

Filippo, Lucia e Patrizia: interviene Barbara d’Urso

Sulla questione è infine intervenuta Barbara d’Urso: “Ragazzi, dove abituarvi a questo tipo di foto. Ormai fate parte di questo mondo”. Ma chissà cosa avrà da dire Patrizia Bonetti in merito…