Grande Fratello, Filippo geloso di Danilo: Lucia?”Si è fatta influenzare”

GF 15, Filippo e Lucia si sono lasciati: secondo il concorrente è colpa di Danilo se tra loro è finita

Tra Filippo e Lucia è finita da meno di 24 ore eppure tra i due concorrenti del Grande Fratello pare che alcune cose siano rimaste tutt’oggi irrisolte. La decisione di chiudere (presa di comune accordo) pare però abbia lasciato Filippo un po’ perplesso il quale, come mostrato oggi durante il day time, ha puntato il dito contro un concorrente in particolare, adesso molto vicino a Lucia. Secondo lui, infatti, dietro alle insicurezze della ragazza sul loro rapporto ci sarebbe proprio lo zampino di Danilo Aquino. Quest’ultimo, nello specifico, a parer di Filippo avrebbe contribuito ad alimentare i dubbi della ragazza all’interno della Casa. Il motivo? Contri pur non spiegandolo esplicitamente è stato molto chiaro al riguardo. È probabile, ha affermato lui, che Danilo abbia volutamente spinto Lucia verso questa direzione dimenticandosi di essere solo un amico per lei e non il fidanzato.

Filippo Contri geloso di Danilo e Lucia: “Mi ha lasciato perché si è fatta influenzare”

Filippo, dopo il chiarimento con Lucia, al Grande Fratello ha rivelato di non aver molto gradito le interferenze di Danilo nella loro relazione. “Lui continua a dire ‘io la capisco…lei è come me’ ma non lo capisce che è un amico e non un fidanzato” ha poi spiegato Contri ad Angelo Sanzio. Il concorrente, a tal proposito, non ha certo nascosto le sue perplessità tant’è che alla fine, parlando di Lucia, ha anche affermato: “Credo che si sia fatta influenzare”. Secondo lui, infatti, sarebbe stato proprio Danilo a condizionare la ragazza che, invece di ragionare e di provare ad andare oltre, ha ascoltato il romano e ha deciso di chiudere con lui.

Grande Fratello: è davvero finita tra Lucia e Filippo? Gli ultimi sviluppi

Lucia e Filippo dopo la rottura ufficiale sono tornati però a parlarsi questa notte. Quella con più dubbi e insicurezze sembrerebbe essere però Lucia che, nelle ultime ore, ha continuato a riflettere e a fare dei passi indietro sulla sua storia con Filippo. Ma quindi davvero finita tra i due oppure i fan della coppia possono continuare a sperare? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.