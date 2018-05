Grande Fratello: Filippo e Lucia si sono lasciati

Finisce la storia tra Lucia e Filippo del Grande Fratello. Lui si confida con Veronica

Una delle coppie all’interno della Casa del Grande Fratello è, o forse dovremmo dire era, quella formata da Lucia e Filippo. La loro storia nata nel reality show sembra essersi già conclusa. In questi giorni Filippo pare essere assai nervoso nei confronti del rapporto con Lucia. Il ragazzo si trova a parlare con Veronica e si confida con lei. “Quando la storia ha iniziato a ingranare ho iniziato a percepire delle difficoltà” afferma Filippo. Secondo lui Lucia potrebbe essere influenzata da qualcuno. “A malincuore basta“ dice Filippo verso la fine delle confidenze con Veronica, che lo ascolta e cerca di consigliarlo.

GF: Filippo va a parlare con Lucia per interrompere la relazione

Filippo raggiunge subito Lucia per parlarle e dirle quello che pensa. “Non succede niente. A me dispiace vederti così” dice Filippo a Lucia. “Io mi sento responsabile di tutto questo” afferma il ragazzo. “Sicuramente ci sono cose che non ti mettono a tuo agio” continua poi. “Non fa niente. Ci abbiamo provato qua dentro. Abbiamo vissuto momenti bellissimi” dice ancora. Filippo non ama i comportamenti che Lucia ha nei suoi confronti, la sente lontana. “Giusto che si prendano due vie diverse“ afferma il ragazzo. “Sarà difficile i primi giorni” sono ancora le parole di Filippo. “Tu non devi stare male“.

Grande Fratello: Lucia e Filippo, storia finita?

Un lungo monologo quello che Filippo fa a Lucia con l’intenzione di dire stop alla loro storia d’amore intrapresa all’interno della Casa e sembra farlo per il bene della ragazza. Sarà la decisione ufficiale dei due o proveranno a riavvicinarsi?