Grande Fratello 2018, Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace sempre più vicini: Patrizia Bonetti è arrabbiata

Dopo l’uscita di Patrizia Bonetti, si è intensificato il feeling tra Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace al Grande Fratello. Amici fin dal primo giorno nella Casa di Cinecittà, i due nelle ultime ore stanno diventando sempre più intimi. Per il momento non si parla ancora di passione ma secondo qualcuno è solo questione di tempo. E non a caso Patrizia, ultima eliminata del reality show, è già andata su tutte le furie per quello che sta accadendo. Come rivelato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, la Bonetti è molto arrabbiata per questa vicinanza sospetta tra Luigi e Mariana. Non solo: la giovane ha finalmente scoperto del tradimento della Falace, che l’ha nominata la scorsa settimana contribuendo così alla sua eliminazione.

Luigi e Mariana al Grande Fratello: le parole di Barbara d’Urso

“Patrizia è molto arrabbiata perché ha scoperto che Mariana l’ha nominata e si sta avvicinando a Luigi“ ha dichiarato Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. “Patrizia sembra provare già molto interesse nei confronti di Favoloso” ha aggiunto la napoletana. La Bonetti, invece, nel corso di una diretta su Instagram ha rivelato che presto ci saranno degli sviluppi nella sua “amicizia” con la Falace. “So tutto e a tempo debito avrà la mia replica” ha assicurato l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi e Claudio D’Alessio. Patrizia entrerà di nuovo nella Casa del Grande Fratello per avere un confronto con Mariana?

Grande Fratello news: Favoloso ha dei ripensamenti su Patrizia

E mentre Patrizia Bonetti è tornata alla sua vita normale, al Grande Fratello Luigi Mario Favoloso ha avuto i primi dubbi circa il suo rapporto con la ragazza. L’ex fidanzato di Nina Moric ha scoperto degli amori passati di Patrizia ed è rimasto piuttosto scioccato. Una volta fuori dal programma di Canale 5 Luigi non continuerà a conoscere la Bonetti?