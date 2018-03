Grande Fratello, l’ex del tronista Andrea Cerioli nel cast: l’indizio

Grande Fratello 15, in pole position un’ex fiamma del tronista Andrea Cerioli: l’indiscrezione

Il Grande Fratello Nip ma non troppo, visto che Gabriele Parpiglia ha annunciato che ci saranno anche volti gettonati del web, sta scaldando i motori ed è pronto a partire (esclusi cambi di palinsesto dell’ultima ora, la data da segnarsi sul calendario è il 23 aprile). Inevitabile che inizi anche il toto nomi su chi entrerà a far parte del cast della 15esima edizione del reality, che quest’anno sarà targato dalla conduzione di Barbara d’Urso. La prima indiscrezione sui nuovi concorrenti è stata lanciata dalla pagina Instagram Le Perle e ripresa dal noto e sempre informato sito Isa e Chia. La voce riguarda un’ex fiamma dell’ex gieffino ed ex tronista Andrea Cerioli. Di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo.

Zoe Cristofoli avvistata a Cinecittà per il cast del Grande Fratello

La segnalazione in questione sostiene che Zoe Cristofoli sia tra le candidate in pole position per entrare nel cast della Casa più spiata d’Italia. Chi è? Sul web già la conoscono in molti essendo una fashion blogger di Verona. Gli amanti del gossip inoltre la potrebbero ricordare perché in passato è finita diverse volte sulle riviste di cronaca rosa: per la storia d’amore vissuta con Francesco Bardi, il portiere del Frosinone, ma anche per essere stata una fiamma di Andrea Cerioli, ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne. La love story risale all’estate del 2014. Entrerà nel cast? “Lei è stata avvistata a Cinecittà giorni fa per un provino del GF – si legge sulla pagina de Le Perle – Ci segnalano anche scambi di like con un autore/giornalista/scrittore”.

Parpiglia e la soffiata sul cast del Grande Fratello 15

Il noto giornalista e autore Tv Gabriele Parpiglia, solo qualche giorno fa, nella trasmissione Ultime dall’Isola, ha confidato a Emanuela Gentilin che il Grande Fratello 15 non avrà solo volti totalmente sconosciuti. I selezionatori del reality infatti stanno cercando anche figure note del web e di ambiti di nicchia come influencer e fashion blogger. Se uno più uno fa due, il profilo di Zoe Cristofoli è senza dubbio tra i più papabili per entrare nella squadra del programma.