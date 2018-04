Barbara d’Urso a Verissimo: le dichiarazioni sui concorrenti del Grande Fratello

Barbara d’Urso è tornata a Verissimo per parlare della nuova edizione del Grande Fratello. La conduttrice non si è sbilanciata più di tanto ma ha rivelato un’interessante novità. Tra i concorrenti ci sarà anche una coppia già conosciuta nel mondo del gossip. Due fidanzati che si metteranno alla prova nella Casa di Cinecittà. Al momento però non si conoscono i nomi: verranno svelati nel corso della diretta di martedì 17 aprile. Per ora sono noti solo tre concorrenti: Valerio Logrieco, Simone Poccia e Filippo Contri. I tre sono già stati chiusi in un casale di Tivoli dove vengono ripresi dalle telecamere e solo uno di loro riuscirà a diventare a tutti gli effetti un concorrente del GF.

Grande Fratello, parla Barbara d’Urso: numero concorrenti e storie interessanti

Barbara d’Urso ha spiegato a Silvia Toffanin che i concorrenti scelti per il Grande Fratello hanno delle storie importanti. Storie forti nelle quali il pubblico potrà identificarsi. Inoltre, entreranno nella Casa più spiata d’Italia delle persone già conosciute, per rendere il cast più interessante e dinamico. In tutto ci saranno 14 concorrenti. Ogni settimana, poi, un personaggio famoso entrerà nella Casa in qualità di ospite. Uno dei primi sarà Cristiano Malgioglio, opinionista di questa edizione del reality show ed ex partecipante del Grande Fratello Vip.

Quanto dura il Grande Fratello con Barbara d’Urso

La nuova edizione del Grande Fratello durerà meno rispetto agli anni passati: solo due mesi.