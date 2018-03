Chi sono i concorrenti del Grande Fratello con Barbara d’Urso? Mediaset non vuole personaggi famosi

Da giorni si parla di concorrenti già famosi per il Grande Fratello, reality show che tornerà in onda lunedì 23 aprile con Barbara d’Urso. Si è parlato di Andrea Cerioli, Marco Cucolo, Guendalina Tavassi e altre popolari web influencer e fashion blogger. Tra i tanti pure Valentina Vignali e Luigi Mario Favoloso, lo storico fidanzato di Nina Moric. Ma a quanto pare Mediaset non è per niente favorevole ad un cast del genere. Per questo, come si legge sul settimanale Spy, ha chiesto di non inserire volti noti nel programma. Un modo anche per non creare problemi e sovrapposizioni con il Grande Fratello Vip, che tornerà su Canale 5 a settembre, sempre con Ilary Blasi e Alfonso Signorini, dopo il successo della scorsa edizione che ha incoronato vincitore Daniele Bossari.

Mediaset non vuole sovrapposizioni tra Grande Fratello e Grande Fratello Vip

“Mediaset smentisce categoricamente di inserire nel cast nomi già noti nel rispetto della tradizione e del programma e per non creare sovrapposizioni con l’edizione Vip” si legge sulla rivista Mondadori. Dunque, ci saranno solo emeriti sconosciuti come accaduto negli anni passati? Staremo a vedere…Intanto, secondo quanto scrive Oggi, Barbara d’Urso avrebbe chiamato Serena Garitta, ex vincitrice del Grande Fratello, per un ruolo inedito all’interno della trasmissione. Farà l’inviata? Al momento non è chiaro ma pare che l’ex gieffina abbia risposto con piacere alla chiamata della conduttrice napoletana, con la quale lavora già da anni a Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Chi saranno gli opinionisti di Barbara d’Urso al Grande Fratello

Per quanto riguarda gli opinionisti del Grande Fratello, si è parlato di: Mara Maionchi, Vladimir Luxuria e Platinette. Ha smentito invece la sua eventuale partecipazione Cristiano Malgioglio.