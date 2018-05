Grande Fratello chi sarà il vincitore: Alberto in testa, Simone perde punti

Grande Fratello: Alberto Mezzetti conquista tutti, ma deve fare i conti con altri due concorrenti

Il vincitore del Grande Fratello potrebbe essere Alberto Mezzetti. C’è chi a Mattino 5 è pronto a scommettere su questa vittoria. Il percorso portato avanti dal Tarzan di Viterbo è stato apprezzato dal pubblico di Canale 5. Nel corso della semifinale, in onda martedì 29 maggio, Alberto ha fatto vedere le sue emozioni. Il programma ha deciso di parlare della morte di suo padre, avvenuta diversi anni fa, quando il Mezzetti era un ragazzino di 11 anni. Il reality è riuscito ad avere un video che ritrae il papà del gieffino durante un suo viaggio. Per la prima volta abbiamo visto Alberto lasciarsi andare con le emozioni. Questa volta finalmente i telespettatori hanno potuto conoscere un lato della vita del Mezzetti ancora sconosciuto. In Casa è anche entrata sua mamma, attraverso la quale non ha potuto trattenere le lacrime. Già dalle prime settimane Alberto risultava essere uno dei favoriti di questa edizione, per la sua simpatia e la sua umanità. Nonostante ciò, nel corso di un televoto lampo, il pubblico ha scelto come secondo finalista Matteo Gentili, anziché Alberto.

Alberto Mezzetti vincitore del GF 15? Attenzione a Matteo Gentili e Simone Coccia

Alberto non è diventato il secondo finalista come il pubblico si sarebbe aspettati. A vincere questo ambito posto ci ha pensato Matteo, che ora diventa ufficialmente uno dei favoriti di questa edizione. Sebbene questo dettaglio sia reale e concreto, Tarzan resta comunque il concorrente più apprezzato. Nel frattempo, a giocarsi l’ambito premio ci pensa anche Simone Coccia. Quest’ultimo ha subito conquistato il posto in finale, diventando ufficialmente il primo finalista. Ma nel corso dell’ultima settimana, i suoi atteggiamenti non sono stati per nulla apprezzati dal pubblico. C’è, infatti, chi è convinto che Coccia abbia utilizzato delle strategie per arrivare in finale.

Grande Fratello, anche Veronica Satti conquista il pubblico di Canale 5

Simone pare abbia perso punti nel corso dell’ultima settimana. Prima della semifinale, Coccia sembrava aver conquistato davvero tutto il pubblico. Eppure il comportamento da lui tenuto ultimamente non ha convinto il pubblico. Anzi, c’è anche chi sostiene che Simone sia stato un po’ da tutti sopravvalutato. Inoltre, non dimentichiamoci di Veronica Satti, la quale ha conquistato tutto con la sua storia d’amore con Valentina e con i suoi racconti sul padre Bobby Solo.