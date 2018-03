Grande Fratello concorrenti: nel cast tre fidanzati di showgirl famose

Continuano ad uscire le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello con Barbara d’Urso. A quanto pare i concorrenti non saranno degli emeriti sconosciuti. Ci saranno degli ex gieffini e pure diversi web influencer. Ma non mancheranno personaggi famosi per le loro storie d’amore. Secondo quanto fa sapere BollicineVip, l’Endemol – casa di produzione del reality show – avrebbe contattato tre ragazzi già popolari per le loro relazioni con Vip. Di chi stiamo parlando? Di Luigi Mario Favoloso (fidanzato di Nina Moric), di Marco Cucolo (fidanzato di Lory Del Santo) e di Matteo Gentilini (ex fidanzato di Paola Di Benedetto). Stando a quello che ribadisce il sito, ci saranno anche molti ragazzi e ragazze del tutto estranei al mondo dello spettacolo. Sarà vero?

Altre news e anticipazioni sul Grande Fratello 2018

Sono tante e diverse le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Nip, che dovrebbe iniziare – salvo cambiamenti dell’ultima ora – lunedì 23 aprile. Per il momento è certa solo la presenza di Barbara d’Urso, che torna alla conduzione del programma dopo tre edizioni. Barbarella è stata al timone della terza, quarta e quinta edizione. In particolare la quarta – quella che ha segnato la vittoria di Serena Garitta – è rimasta alla storia per il boom di ascolti e per aver battuto addirittura il Festival di Sanremo. E a proposito della Garitta, l’ex gieffina potrebbe rientrare nel nuovo GF. Il settimanale Oggi ha rivelato che la d’Urso vuole coinvolgere Serena nel reality show, dopo tanti anni da inviata a Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Chi saranno gli opinionisti del Grande Fratello 2018

Chi saranno invece gli opinionisti di Barbara d’Urso? Si parla di Mara Maionchi, Platinette e Vladimir Luxuria. Ha già smentito la sua partecipazione Cristiano Malgioglio, impegnato in altri progetti musicali.