Grande Fratello cast, news da Spy: ci sarà anche l’ereditiera Camilla Lucchi

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d’Urso e in onda su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile. Al momento il cast non è stato ancora ufficializzato ma il settimanale Spy ha fornito i primi nomi certi dei concorrenti. A quanto pare la d’Urso ha preso in mano le redini del programma e ha chiamato diversi personaggi che da tempo bazzicano nel salotto di Pomeriggio 5 e Domenica Live. La rivista Mondadori dà dunque per certa la presenza di Camilla Lucchi, ereditiera che ha già partecipato alla trasmissione Rai Rich Kids. Ma ci sarà pure Matteo Gentili, il calciatore ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Spazio anche ai “fidanzati di”, ovvero: Luigi Favoloso, da anni compagno di Nina Moric, e Simone Coccia, dolce metà dell’onorevole del PD Stefania Pezzopane. Non tutti i concorrenti chiamati hanno però accettato la proposta di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Quali concorrenti hanno rifiutato la proposta di entrare al Grande Fratello

Sempre secondo quanto scrive Spy, tre ex concorrenti del Grande Fratello hanno rifiutato di ritornare nel reality show. L’idea degli autori era infatti quella di inserire nel cast alcuni ex concorrenti. Sono stati dunque contattati Guendalina Tavassi, Veronica Ciardi e Simone Nicastri. I tre hanno però rifiutato la proposta di Barbara d’Urso. Al loro posto ci sarà Lucia Bramieri, nuora del grande Gino e da anni ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Sarebbe ancora in forse, invece, la partecipazione di Michael Terlizzi (figlio di Franco, ex naufrago Isola dei Famosi), Marco Cucolo (fidanzato di Lory Del Santo) e Zoe Cristofoli (fashion blogger ed ex fidanzata di Andrea Cerioli).

Le parole di Barbara d’Urso sul Grande Fratello 2018

“Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti”, ha detto Barbara d’Urso a proposito del ritorno del Grande Fratello.