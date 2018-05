Baye Dame del Grande Fratello in ospedale dopo un’aggressione

Grande Fratello, aggredito Baye Dame: è finito in ospedale

Paura per Baye Dame. L’ex concorrente del Grande Fratello è finito in ospedale dopo un’aggressione. La notizia si apprende dal profilo Instagram del ragazzo con una storia molto probabilmente caricata da un amico o un familiare. “Baye si sta sottoponendo a tutti i controlli medici dopo un’aggressione”, si legge nel messaggio con tanto di hastag #noallaviolenza. Dunque, per il momento non è chiaro cosa sia successo al giovane. Di sicuro, dopo l’episodio di bullismo ai danni di Aida Nizar, Baye è stato bersagliato dalla rete. Dame non ha mai nascosto di aver subito insulti pesanti e minacce: la situazione è così degenerata con un’aggressione fisica? Non resta che attendere nuovi aggiornamenti dal diretto interessato che solo qualche ora prima di finire in ospedale si stava godendo una spensierata cena con dei cari amici, come documentato con una foto sui social network.