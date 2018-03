Grande Fratello: Barbara d’Urso confermata come conduttrice

Barbara d’Urso torna a condurre il Grande Fratello. Dopo i gossip degli ultimi giorni, la presentatrice ha dato la conferma a Pomeriggio 5. Barbarella ha letto il comunicato ufficiale Mediaset e rivelato che l’azienda l’ha corteggiata per mesi pur di riaverla al timone dello storico reality show di Canale 5. La dottoressa Giò all’inizio ha rifiutato più volte ma ha poi ceduto ed è ora pronta a riprendere il timone di uno dei programmi più seguiti in Italia. Barbara abbandonerà dunque Pomeriggio 5 e Domenica Live? Assolutamente no: la d’Urso ha puntualizzato in diretta che proseguirà a condurre i due programmi pomeridiani fino alla fine di maggio.

Le parole di Barbara d’Urso sulla conduzione del Grande Fratello

“Ho ceduto alle lusinghe di Mediaset, ho pochissimo tempo ma ce la metterò tutta” ha promesso Barbara d’Urso al suo pubblico. La napoletana torna a condurre il Grande Fratello dopo tre edizioni di successo, la terza, la quarta e la quinta. “Il Grande Fratello è da sempre nel mio cuore ma continuerò a condurre Pomeriggio 5 e Domenica Live” ha assicurato la d’Urso. Quando inizierà il programma? Secondo le prime indiscrezioni l’ultima settimana di aprile: verrà utilizzata la Casa che è già stata vista alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Rispetto agli anni passati, la trasmissione durerà solo un mese e mezzo.

Le altre conduttrici provinate per il Grande Fratello

Dopo l’iniziale rifiuto di Barbara d’Urso, Mediaset ha provinato altre conduttrici per il Grande Fratello. Tra queste Belen Rodriguez, Anna Safroncik e Barbara Palombelli. Quest’ultima era a un passo dalla firma del contratto ma all’ultimo minuto ha deciso di fare dietrofont e i dirigenti televisivi hanno ricontattato la d’Urso, che alla fine ha accettato l’allettante proposta.