Grande Fratello: martedì verrà scelto il primo finalista, entra in Casa un nuovo ospite

Grande Fratello anticipazioni: martedì verrà scelto il primo finalista, nella Casa entra un’inquilina

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5 martedì 22 maggio. A Domenica Live Barbara d’Urso ha rilasciato due succose anticipazioni su quello che accadrà tra due giorni. La conduttrice ha rivelato che il pubblico sceglierà il primo concorrente finalista. Com’è noto, il GF 15 durerà meno rispetto al solito. Il motivo? È stata un’edizione creata all’ultimo minuto e, considerato anche il grosso impegno di Barbarella costretta a dividersi tra tre programmi quotidiani , il reality show terminerà già a giugno. Martedì sera, dunque, i telespettatori saranno chiamati a votare il primo finalista: chi sarà?

Entra nella Casa del Grande Fratello una nuova inquilina

Oltre a decretare il primo finalista, martedì 22 maggio entrerà nella Casa del Grande Fratello un nuovo inquilino. O meglio un’inquilina, visto che si tratta di una donna. “Una femminona”, ha assicurato Barbara d’Urso che non ha però rivelato il nome dell’ospite della Casa di Cinecittà. Di sicuro, come già accaduto col Ken Umano, la nuova inquilina resterà solo per qualche giorno tra i ragazzi. Inoltre, pare che ci sarà un altro confronto importante tra concorrenti anche se non è ancora chiara la dinamica.

Vincitore Grande Fratello 15: ecco chi sono i favoriti

Ma chi vincerà il Grande Fratello 15? Per gli scommettitori i favoriti sono tre: Alessia Prete, Matteo Gentili e Alberto Mezzetti.