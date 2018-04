Grande Fratello, le anticipazioni di Barbara d’Urso: sorprese in vista

Anticipazioni Grande Fratello: Barbara d’Urso svela tutti i dettagli

Dopo ben tre anni di pausa, su Canale 5 torna il Grande Fratello. Il reality-show è stato totalmente stravolto, partendo ovviamente dalla conduzione. Come è ormai noto a tutti i telespettatori, al timone del reality-show ci sarà Barbara d’Urso. La nota presentatrice ha rilasciato un’interessantissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Per ben due mesi, durata totale del programma, la donna sarà costretta a dividersi in tre. Continueranno a andare in onda, sempre in diretta tv, sia Pomeriggio Cinque che Domenica Live. Tra i concorrente scelti ci sarà anche qualche volto più o meno conosciuto. Alcuni dei ragazzi che entreranno nella Casa più spiata d’Italia hanno già avuto modo di farsi conoscere attraverso gli studi della d’Urso.

Grande Fratello, Barbara d’Urso svela ogni dettagli: prime anticipazioni

La Casa è sempre quella che si trova a Cinecittà, la stessa dove hanno vissuto i concorrenti del Grande Fratello Vip. In ogni caso, all’interno è stata completamente rinnovata. Tra le varie stanze ci sarà quella degli ospiti. Barbara ha infatti rivelato che nel corso delle settimane qualcuno entrerà a fare visita ai concorrenti per un po’ di giorni. Ci sarà poi un ambiente molto caotico, che sicuramente ricorderà un po’ il tugurio. Per quanto riguardo i look che sfoggerà la d’Urso, dobbiamo aspettarci di tutto. La conduttrice ha intenzione di preparare qualcosa di diverso dal suo solito e di presentarsi ai telespettatori in una veste nuova rispetto a quella dei suoi altri programmi.

Barbara d’Urso torna alla conduzione del Grande Fratello

Barbara d’Urso ha dichiarato di sapere benissimo che apparire in tv ogni giorno sarà un’arma a doppio taglio. In ogni caso, la presentatrice non ha affatto paura. Nei mesi estivi andranno in vacanza tutte le sue trasmissioni e finalmente potrà riposarsi. Mentre attendiamo l’inizio del Grande Fratello, atteso per il 24 Aprile alle 21.25, la d’Urso dichiara di essere stata contattata per la conduzione dl programma estivo dedicato ai mondiali di calcio che andrà in onda ogni giorno all’ora di pranzo. La donna ha però rifiutato l’offerta.