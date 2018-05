Alessia Prete in crisi ancora una volta al Grande Fratello: il suo rapporto con i genitori e la paura di rincontrarli dopo il reality

Alessia Prete di non aver molto gradito l’intervento della madre al Grande Fratello lo ha ormai ribadito più volte nella Casa. La gieffina però, nonostante abbia in più occasioni affermato di essere pronta ad affrontare i genitori, tutt’oggi sembra essere ancora preoccupata della loro reazione. Nella Casa del GF le paure di Alessia a tal proposito stanno infatti continuando a crescere, tanto da mandarla in crisi un’altra volta in queste ore. Come mostrato durante il day time, infatti, la concorrente ha ancora palesato prima a Lucia e poi in confessionale le sue perplessità. Come reagiranno i loro genitori quando lei tornerà a casa dopo quest’esperienza al Grande Fratello? È questa la domanda che continua ad assillare Alessia al momento.

Alessia Prete al Grande Fratello parla dei genitori: “Ho paura di varcare la porta di casa”

Secondo Alessia Prete quanto ricordatole dalla madre durante il loro incontro direbbe molto su quelle che sono al momento le sensazioni dei familiari che la stanno seguendo da casa. Lei, a quanto pare, oggi è consapevole di aver tradito alcune loro raccomandazioni. “Se ti piace un ragazzo evita il contatto fisico” le avrebbero detto i suoi genitori prima dell’ingresso al Grande Fratello, e lei con Matteo queste promesse non le ha mantenute. “Sono sicura di non aver fatto nulla” ha infatti ribadito la concorrente durante un confessionale “Ma ho paura di varcare la soglia di casa e ricevere solo rimproveri”.

Alessia Prete al Grande Fratello: il messaggio ai genitori e i progetti della concorrente dopo la fine del reality

Dai suoi genitori Alessia Prete dice di aver intenzione di tornare dopo la fine del Grande Fratello, ma alle sue condizioni. Di essere trattata come una bambina spiega infatti lei è stanca e adesso, dopo quest’esperienza televisiva, dice di non avere più dubbi al riguardo. Niente più imposizioni da parte dei genitori quindi, perché lei dopo il GF vuole solo iniziare a vivere libera la sua vita.