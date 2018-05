Grande Fratello, Aida Nizar ha davvero 42 anni? L’inaspettata rivelazione

Grande Fratello, Aida Nizar non ha 42 anni? La spagnola potrebbe aver falsificato i documenti

Si apre un nuovo caso su Aida Nizar al Grande Fratello. La gieffina spagnola potrebbe non avere davvero 42 anni. A rivelarlo è Mattino 5. Nello studio è stato annunciato che la concorrente potrebbe aver falsificato i suoi documenti d’identità per dimostrare dieci anni in meno. Dunque, Aida potrebbe aver 52 anni. Qualcuno in studio rivela che in questo modo si andrebbero a spiegare diverse cose. Infatti, per molti la Nizar non dimostrerebbe affatto 42 anni, ma molto di più. Federica Panicucci, però, preferisce non approfondire l’argomento sul fisico di Aida, poiché potrebbe crearsi un caso. Ma ora i telespettatori potranno finalmente avere una risposta alla loro domanda. Sono diversi coloro che hanno sin da subito notato il fatto che la donna non dimostra per nulla l’età da lei dichiarata. Il suo fisico, a detta del pubblico, è troppo maturo per poter rappresentare il corpo di una 42enne. Ovviamente non si sa con precisione se davvero sia questa la verità. Non appena la Nizar uscirà dalla Casa più spiata d’Italia potrà dare i dovuti chiarimenti.

Grande Fratello, Aida Nizar: arriva l’inaspettata notizia a Mattino 5 sulla sua età

A Mattino 5 qualcuno rivela che Aida avrebbe falsificato i suoi documenti d’identità, per mostrare al mondo 10 anni di meno. Ancora non sappiamo se questa notizia sia vera oppure no. La Nizar, una volta uscita dalla Casa, potrà confermare o smentire tutto ciò. Nel frattempo, la concorrente spagnola si trova ad affrontare il televoto. Per lei potrebbe essere arrivato già il momento di lasciare il reality. Infatti, il pubblico non riesce ad apprezzare il forte carattere di Aida. Quest’ultima è stata protagonista di diverse discussioni all’interno della Casa. Una tra queste ha portato Baye Dame a essere squalificato definitivamente dal gioco.

Aida Nizar al Grande Fratello ha preso il sopravvento, l’opinione di Marco Ferri

Durante il reality spagnolo, Marco Ferri spiega a Mattino 5 che Aida ha sempre messo al centro dell’attenzione questo suo forte carattere. A differenza dei concorrenti italiani, nessuno tra gli spagnoli si è lasciato trasportare dal suo comportamento. Infatti, Marco rivela che in Spagna non hanno ceduto alle continue provocazioni della Nizar.