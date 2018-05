Aida Nizar attacca Marco Ferri al Grande Fratello 2018: “Cagnolino che ha bisogno di qualcuna…”

Alla fine, nella quarta puntata di Grande Fratello 2018 l’annunciato confronto – scontro tra Aida Nizar e Marco Ferri c’è stato. Nella Casa, la concorrente spagnola ha criticato ancora una volta i modi di fare dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Inizialmente, la donna ha definito il figlio del famoso sportivo un “cagnolino che ha bisogno di qualcuna che lo porti a spasso“. Poi, una volta “sfreezata”, la showgirl ha anche rimproverato al ragazzo di aver fatto l’amore davanti a lei nel GF spagnolo, a suo dire per poterne trarre qualche beneficio. Ecco cosa ha detto Aida in diretta TV su Canale5: “Ha bisogno di lavorare e sa che andare con una donna come Aida è molto buono“. Poi, la Nizar ha anche aggiunto frasi come: “Sei un maschilista“, “non hai le pa**e per avere una donna come Aida nella tua vita” e “sei terribile con questi capelli“.

Grande Fratello 2018, Marco Ferri replica alle accuse di Aida Nizar: “Stai dicendo una grande bugia”

Dal canto suo, al Grande Fratello 2018 Marco Ferri ha affrontato Aida Nizar rivolgendosi così alla concorrente del reality che porta sempre con sé una penna: “Hai avuto grande coraggio a venire nel mio Paese a raccontare tante menzogne (…) Sei andata in parecchi studi tv dicendo le peggio cose su di me (…) Non sono venuto qui a litigare con te (…)“. Sull’accusa di averci provato con lei, però, Ferri sembra non aver cambiato idea, tanto che ha così affermato: “Stai dicendo una grande bugia“.

Il video di Marco Ferri che entra nella Casa del Grande Fratello e rivede Aida

Il risultato? Beh, per ora l’incontro – scontro tra Marco Ferri e Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello si è concluso con un abbraccio e con l’invito dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2018 a smetterla di dire bugie. Insomma, è pace fatta? Intanto, qui in basso riportiamo il video del faccia a faccia tra i due pubblicato dalla produzione del reality.