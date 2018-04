Grande Fratello 2018, parla Barbara D’Urso: quando inizia e le ultime sui concorrenti

Barbara D’Urso svela quando inizia Grande Fratello 2018 e le ultime novità sui concorrenti. Lo fa in una intervista pubblicata dal CorSera, nella quale la conduttrice annuncia così la data di partenza ufficiale della quindicesima edizione “nip” del reality show di Canale5: “Lunedì – fa sapere la presentatrice di Domenica Live – iniziano le prove e la trasmissione partirà il 17 aprile” (intanto, stamattina “Lady Cologno” ha già fatto la sua prima visita negli studi del programma targato Endemol e Mediaset). Nell’intervista, la D’urso conferma anche i recenti rumors relativi al cast: “Posso dire – afferma il volto di Pomeriggio 5 – che stiamo cercando più storie che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti” (il pensiero, precisa la D’Urso, va a qualche “fidanzato di…”, ma non a protagonisti di storie di cronaca nera “truci“, promette).

Barbara D’Urso conduce Grande Fratello 2018: “Ho paura, non faccio la trasmissione da tanto tempo”

Per Barbara D’Urso il Grande Fratello 2018 sarà anche un ritorno in prima serata su Canale5 che la spaventa non poco: “(…) In generale – commenta “Barbarella” alla giornalista Chiara Maffioletti – ho una paura assurda perché non faccio quel tipo di trasmissione da tanto tempo (…)”, anche se “(…) poi mi butto ci metto testa e cuore, al cento per cento“. Tra l’altro, la stessa “Carmelita” conferma anche il “corteggiamento” da parte di Mediaset durato mesi e mesi: “L’azienda – chiarisce “Lady Cologno” – me lo ha chiesto a settembre e io ho detto “no, no, no“”. Poi a dicembre un nuovo “niet” ed, evidentemente, poco dopo c’è stato un decisivo scambio di idee con Barbara Palombelli, che l’avrebbe convinta.

Sanremo e la D’Urso: “…Quando chiuderò la mia carriera…”

Oltre al Grande Fratello 2018, sembra che quest’anno Mediaset abbia proposto a Barbara D’Urso anche la conduzione di un programma sui Mondiali (“tutto non potevo fare“, dice lei) ed il ritorno della fiction La Dottoressa Giò (“Tornerà, è una certezza. Me lo chiedono dal 1996“, fa sapere). Ma a quanto pare il sogno tv della D’Urso resta sempre e comunque il Festival di Sanremo in RAI: “…Lo aspetto comunque. Entro i prossimi vent’anni, quando chiuderò la mia carriera, vuoi che non lo facciano condurre almeno una volta?“. Questo ciò che la D’Urso augura a se stessa: in buona sostanza, di lavorare in TV fino ad almeno 80 anni (oggi ne ha 60).