Grande Fratello 2018 già si sposta: quando va in onda la seconda puntata

Mediaset sposta la seconda puntata di Grande Fratello 2018 a lunedì 23 aprile

Dopo la prima settimana di programmazione, Grande Fratello 2018 già si sposta. Proprio così: la seconda puntata del reality show di Canale5 non andrà in onda martedì 24 aprile ma lunedì 23. E’ questo il cambio di palinsesto deciso da Mediaset. L’azienda lo annuncia in via ufficiale all’interno della guida TV. Si tratta di uno spostamento che potrebbe rendere le cose un po’ più difficili, almeno in ascolti, alla trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Se martedì 17 aprile il programma ha vinto la serata battendo la serie tv di Rai1, Questo nostro amore 80, lunedì lo show targato Endemol dovrà vedersela con la fiction Il Commissario Montalbano. RaiUno, in prima serata, riproporrà la replica dell’episodio dal titolo “Il gioco delle tre carte”.

Grande Fratello 15: perché la seconda puntata va in onda lunedì 23 aprile 2018

Perché Mediaset anticipa la messa in onda della seconda puntata di Grande Fratello 15 a lunedì 23 aprile 2018? Il motivo è presto detto. Martedì 24, in prima serata su Canale5, l’azienda trasmetterà una nuova partita di Champions – League: Liverpool – Roma, mercoledì 25 anche seguita dal nuovo match Bayern – Real Madrid. Per chi, però, avesse libero soltanto il martedì sera, il secondo appuntamento con GF 15 si potrà recuperare il giorno successivo. A partire dalle ore 21.10, La5 proporrà la replica integrale della puntata. Il canale su cui sintonizzarsi è il numero 30 del digitale terrestre.

Grande Fratello 2018: le prime anticipazioni della seconda puntata

Cosa succederà nella prossima puntata di Grande Fratello 2018? Stando alle prime anticipazioni, tra i momenti di maggior interesse dovrebbero esserci l’ingresso della spagnola Aida Nizar nella Casa più spiata d’Italia ed il confronto tra Cristiano Malgioglio e Danilo Aquilino. Quest’ultimo, concorrente di GF 15 da circa una settimana, è finito sotto accusa per alcune frasi comparse sui social. Ragion per cui, in queste ore, c’è già chi per l’inquilino ipotizza il rischio di una espulsione in diretta tv. Sarà così?