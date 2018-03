Grande Fratello 2018: tra i concorrenti potrebbero esserci anche ex partecipanti del reality

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2018 potrebbero esserci anche ex partecipanti del reality e i cosiddetti “parenti di”. A darne notizia è Davide Maggio, secondo cui al momento si tratterebbe soltanto di una ipotesi relativa alla formazione del cast della nuova edizione. Il nuovo GF “Nip” tenderebbe così a trasformarsi almeno un po’ in una versione “Celebrity”.

Chi sono i primi, potenziali concorrenti di Grande Fratello 2018: Cerioli, Ciardi, Tavassi e Cucolo

La fonte rivela anche i nomi dei primi, potenziali concorrenti di Grande Fratello 2018 che, già da fine aprile, potrebbero varcare la porta rossa di Cinecittà. Si tratta di personaggi già noti, arruolabili nel nuovo cast dell’ormai storica trasmissione di Mediaset prodotta da Endemol Shine Italia (quest’anno condotta da Barbara D’Urso): Andrea Cerioli, Veronica Ciardi, Guendalina Tavassi (scelti in qualità di partecipanti alle vecchie edizioni del reality show) e Marco Cucolo (per l’ipotetica quota “parenti di”). Ecco chi sono. Andrea Cerioli ha partecipato al GF 13 nel 2014 e al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne (nel 2015 scelse la corteggiatrice Valentina Rapisarda). Guendalina Tavassi ha fatto parte del cast del GF 11 nell’edizione del 2010-2011. Veronica Ciardi è stata tra i concorrenti del GF 10, mentre invece Marco Cucolo è l’attuale fidanzato della showgirl Lory Del Santo.

Il ritorno in TV del Grande Fratello fatto con concorrenti VIP? L’ipotesi che non piace a tutti

Ma perché chiamare dei personaggi già noti al pubblico per il ritorno in TV della versione “Nip” del Grande Fratello? Sempre secondo il blog di TV, la motivazione sarebbe da ricercare nel fatto che, dopo tre anni di assenza del reality dalla TV, “Barbara D’urso sentirà certamente il peso di riportare in auge la versione tradizionale“. L’ipotesi, però, come fa sapere DM, non piacerebbe a tutti: da un lato, infatti, sarebbe un modo per “avere maggiore attenzione mediatica sull’show“, dall’altro invece secondo qualcuno “intaccherebbe una parte del Gf Vip” e “‘sporcherebbe’ la versione tradizionale“, per cui tra l’altro da tempo si rincorrono le voci di un ritorno alle origini in stile Bignardi (finora mai realizzato).