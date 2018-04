Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso contro Aida Nizar: caos in Casa

Luigi Favoloso contro Aida Nizar al GF 15: urla in Casa

Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta già regalando grandi colpi di scena. Tutti i concorrenti del reality-show sembra si siano coalizzato contro Aida Nizar. A parte Alberto, il resto della Casa senza non provare una grande simpatia nei confronti della spagnola. In particolar modo, è proprio Luigi Favoloso ad essersi scagliato contro l’ultima arrivata. È scoppiato il caos e tutto a causa del lavandino del bagno sporco di vomito. La nuova inquilina si è sentita male ed ha rigurgitato, senza però pulire. Alcune ragazza hanno chiesto alla donna se fosse stata lei a rimettere, ma la diretta interessata ha negato. Ora, la verità è venuta a galla e la reazione dei concorrenti ha lasciato tutti noi a bocca aperta.

Grande Fratello, Luigi e Aida: Favoloso non sopporta la Nizar, tutta la Casa contro la spagnola

A quanto pare, i ragazzi non hanno gradito l’atteggiamento della Nizar. Luigi Favoloso crede che la spagnola sia entrata in Casa come personaggio e non come persona. Il fidanzato di Nina Moric non riesce a trovare un punto di incontro con la donna. Dopo neanche 24 ore, il giovane è scoppiato e ha espresso apertamente il suo parere nei confronto dell’ultima arrivata. A lui si sono uniti anche tutti gli altri. Secondo alcuni inquilini della Casa del GF 15, Aida sta solo cercando di mettere zizzania e di far sì che si ritrovino uno contro l’altro. A far degenerare il tutto anche la reazione della giovanissima Patrizia Bonetti. La ragazza è stata accusata di quanto accaduto in bagno, nonostante abbia ripetuto più e più volte di non essere lei la responsabile.

Aida Nizar sotto accusa: lite al Grande Fratello 2018

Alberto ha convinto Aida a raccontare di essere stata proprio lei a sentirsi male e ad aver sporcato il lavandino. In ogni caso, la confessione della donna non sembra essere riuscita a placare gli animi dei ragazzi. Per la maggior parte delle persone, ciò che ha fatto la spagnola non è affatto comprensibile. Ora, ogni concorrente pare si sia messo contro la Nizar. Sarà forse lei la prossima nominata?!? Staremo a vedere.