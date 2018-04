Grande Fratello 2018: la figlia di Bobby Solo replica, Malgioglio attacca

Veronica Satti al Grande Fratello 2018 replica a Bobby Solo: “Mio padre ? Non mi arrenderò”

In TV la figlia di Bobby Solo replica alle parole del cantante. Veronica Satti, concorrente di Grande Fratello 2018, commenta così le recenti dichiarazioni dell’artista. “Non l’ho spu**anato“, dice la ragazza che insiste nel chiedere di rivedere il padre. “Voglio ricongiungermi a lui – spiega – perché penso possa fare bene ad entrambi. Se per lui non è così, mi dispiace, ma non mi arrenderò“. Nel reality di Mediaset la Satti fa anche sapere che ha bisogno del papà “per risolvermi come donna” e per superare lo “shock” di un genitore che “ti lascia a 13 anni“. Quindi, l’invito della ragazza al popolare artista: “Non voglio niente. Voglio che ci vediamo“. Queste le parole pronunciate in studio nella seconda puntata di GF 15, in onda lunedì 23 aprile, in prima serata su Canale5.

Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio attacca Bobby Solo e difende la figlia Veronica: “Non stai facendo una bella figura”

Alle parole di Veronica Satti si aggiunge anche l’attacco-difesa di Cristiano Malgioglio. In TV l’opinionista di Grande Fratello 2018 così replica alle parole di Bobby Solo: “Dici che mi vuoi bene, ma non mi è piaciuto quello che hai detto. Vengo pagato ma non sono imbavagliato. Non stai facendo una bella figura“. Nel reality, Malgioglio fa anche un appello affinché il cantante riveda sua figlia: “E’ terribile che chieda un abbraccio e lui lo rifiuta“. E in studio anche Simona Izzo dice la sua: “Qualunque padre dicesse “ho mantenuto questa ragazza” ha fatto un decimo del suo dovere“. Queste le parole usate dalla bionda opinionista.

GF 2018: la lunga storia di Bobby Solo e sua figlia, Veronica Satti

Nella seconda puntata di Grande Fratello 2018, a raccontare questa storia è la stessa figlia di Bobby Di Solo: “Papà – afferma Veronica Satti nel programma condotto dalla D’Urso – mi ha detto: “Questa è l’ultima volta che ci vediamo”, senza motivo. Mi ha lasciata davanti al portone dei miei nonni, di notte, a 13 anni. Da lì è iniziato un percorso dove mi sono danneggiata“. Soltanto qualche giorno fa il cantante ha parlato della vicenda in questi termini: “Le riconciliazioni si fanno di persona, non in TV. L’ho mantenuta fino ai 20 anni. Non mi hai mai cercato se non tramite avvocati. Si sta tentando di demonizzare un padre“.