Chi c’è nel cast di Grande Fratello 2018: conduttrice, opinionisti e concorrenti

Tutto pronto per Grande Fratello 2018, la nuova edizione del reality che ha inizio stasera, martedì 17 aprile, in prima serata su Canale5. Padrona di casa Barbara D’Urso, conduttrice che torna alla guida del programma dopo 15 anni. A partire dalle ore 21.35, la D’Urso “compare” in diretta dal Palastudio di Cinecittà e presenta anche i due opinionisti in studio: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Ma le novità riguardano anche i concorrenti. Per ora, sono stati rivelati i nomi dei primissimi “vip” (o presunti tali) e “nip” (i cosiddetti “normali”) che questa sera entrano nella Casa. Si tratta di Lucia Bramieri, Simone Coccia Colaiuta, Alberto Mezzetti e Lucia Orlando. Insieme a loro, anche tre “super boni” già in gara nel “Grande Casale”: Valerio Lo Grieco, Filippo Conti e Simone Poccia. Inoltre, in queste ore si vocifera anche dell’ingresso di tre partecipanti gay. I nomi che circolano al momento sono Veronica Satti ed Angelo Sanzio, rispettivamente figlia di Bobby Solo e giovane anche noto come “Ken Umano”. Nel cast, dovrebbero esserci pure Michael Terlizzi e Marco Gentili, chi figlio di Franco chi ex fidanzato di Paola Di Benedetto, due concorrenti del’l’ultima Isola dei Famosi. Per il resto, per il vincitore di GF 15 si prevede un montepremi di 100.000 euro. La durata del reality è di 8 puntate.

Grande Fratello 2018, ecco il cast tecnico: tra gli autori anche la D’Urso

Per quanto riguarda il cast tecnico, a firmare Grande Fratello 2018 come autori è la stessa Barbara D’Urso, insieme allo storico capo-autore Andrea Palazzo, al “suo” autore fidato, Ivan Roncalli, e a Fausto Enni, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Emiliano Ereddia, Clarita Ialongo, Giulia Lapenna, Tommaso Marazza, Francesca Picozza ed Alessandro Santucci. A curare la regia sono Alessio Pollacci (per lo studio) e Marco Fuortes (per la Casa), mentre la fotografia è opera di Marco Vignanelli (per lo studio) e di Tommaso Biciocchi (per la Casa). Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo, per Endemol Shine Italy c’è Salvatore Stolfi.

Le novità nella Casa di Grande Fratello 2018

A proposito di regia, da stasera al Grande Fratello 2018 debuttano anche alcune novità tecnologiche. Nella Casa, che si estende per 825 mq, ci sono 106 telecamere, di cui 96 “remotate”, cioè controllate attraverso dei “touch screen” che monitorano le varie zone della struttura: dalla sauna, al giardino, passando per il Confessionale, alcune stanze segrete, la Suite ed il nuovo “Lido Carmelita“, il vecchio “Tugurio”. In studio, infine, a rendere spettacolare il tutto ci pensa una passerella con tavolo motorizzato.