Mediaset ha scelto Barbara D’Urso come conduttrice del Grande Fratello 2018

Ora è ufficiale: la conduttrice di Grande Fratello 2018 sarà Barbara D’Urso. La presentatrice di Domenica Live e Pomeriggio 5 è stata scelta da Mediaset per guidare la nuova edizione “nip” (“not important person”) del popolare reality show prodotto da Endemol Shine Italia. Secondo quanto riportato dal sito Davidemaggio.it, “Lady Cologno” avrebbe detto “sì” alla recente proposta del Biscione, di fatto accettando di tornare in prima serata con una nuova, avvincente sfida televisiva. Tant’è vera la cosa che, la notizia di Barbara D’Urso (a questo punto imprevista “novità”) alla conduzione del Grande Fratello, arriva dopo che, lo scorso 16 marzo 2018, la stessa testata aveva già parlato di una riunione tra la conduttrice ed i vertici di Mediaset, incontro in cui i numero uno della rete l’avrebbero “corteggiata” per condurre il programma; una proposta, però, a quanto pare arrivata soltanto dopo che l’azienda ha ricevuto un sentito “niet” da Barbara Palombelli, il volto di Forum almeno inizialmente indicato per tale ruolo.

Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso torna a condurre il reality show dopo l’addio nel 2003

Dunque, stando alle ultime notizie “Barbarella” tornerà nel prime time di Canale5 guidando il Grande Fratello 15 a partire da lunedì 23 aprile 2018, data di inizio dell’ennesima nuova versione italiana del format olandese che consentirebbe, così, alla conduttrice di coniugare i nuovi impegni col GF con quelli già esistenti per i programmi della domenica e del pomeriggio di Canale5. Tra l’altro, per la D’Urso si tratta anche di un ritorno: tanto “a casa”, quanto in prima serata, visto che dalla conduzione del Grande Fratello “Lady Cologno” manca dal 2003, anno in cui la presentatrice lasciò il timone del reality di successo alla collega Alessia Marcuzzi.

Barbara D’Urso ritorna al GF dopo Baila!, il suo ultimo programma in prima serata su Canale5

Un ritorno al Gf, dicevamo, che corrisponde anche ad un ritorno in prime time, dopo che Bailà!, l’ultima trasmissione di Barbara D’Urso in prima serata, è andata in onda nel 2011 su Canale Cinque e dopo che all’epoca il programma di Mediaset fu costretto a chiudere dopo sole due puntate a causa di una vicenda che fece discutere (allora come oggi). In quell’anno, infatti, come in molti ricordano lo show di “Carmelita” fu giudicato clone di Ballando con le stelle, tanto che sulla questione intervenne anche un tribunale. Ora la notizia che non ti aspetti: la D’Urso si riprende il “suo” GF, dopo che per mesi nelle sue trasmissioni ha dimostrato di saper maneggiare con professionalità i tanto chiacchierati “fatti da reality”.