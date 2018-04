Grande Fratello 2018: chi sono i concorrenti della nuova edizione

Grande Fratello 2018: ecco chi sono i 16 concorrenti della nuova edizione con Barbara D’Urso

I concorrenti del Grande Fratello sono finalmente entrati nella Casa più spiata d’Italia. I telespettatori hanno potuto assistere al loro ingresso durante la prima puntata della nuova edizione con Barbara D’Urso, affiancata da Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Non sono mancate di certo le polemiche, poiché alcuni di loro sono già noti nel mondo della televisione. Infatti, sui social i telespettatori non hanno preso molto bene la presenza di alcuni personaggi già conosciuti nel mondo della televisione. Tra questi vi sono concorrenti che hanno preso parte a diverse puntate di Pomeriggio 5 con la D’Urso. Il pubblico avrebbe voluto vedere più gente sconosciuta. Nonostante ciò, si preannuncia una 15esima edizione ricca di colpi di scena, grazie ad ogni singolo personaggio. Ma vediamo insieme chi sono questi 14 concorrenti.

Grande Fratello: chi è Aida Nizar Delgado

Nella Casa è entrata Aida, donna molto polemica e peperina. Ha preso parte al reality spagnolo Gran Hermano 5 e ora vuole farsi conoscere anche in Italia. Proprio durante il programma in Spagna ha conosciuto Marco Ferri, ex naufrago dell’Isola dei Famosi. I due sono stati protagonisti di diverse discussioni. Ha lavorato come giornalista televisiva e life coach.

Grande Fratello: chi è Alberto Mezzetti

Si hanno grandi aspettative in Alberto, definito Tarzan. È un ragazzo atletico e iperattivo. Pare sia molto sicuro di sé, grazie anche alla sua forte personalità wild. Allo stesso tempo è una persona molto profonda. Da quando ha 18 anni vive da solo a Viterbo, dove ha aperto un centro scommesse. Attualmente è single e ha ammesso di non riuscire a resistere alle tentazioni.

Grande Fratello: chi è Alessia Prete

Da Torino arriva Alessia con il suo sorriso smagliante e la sua allegria. Ha partecipato a Miss Italia 2016, attraverso il quale ha avuto la possibilità di scoprire il mondo. Infatti, ha rivelato di essere nata in un piccolo paesino dove si sentiva molto chiusa. Ha molta voglia di fare e di mettersi in gioco. È pronta a tutto, anche mettersi contro i suoi stessi genitori, persone all’antica.

Grande Fratello: chi è Angelo Sanzio

Non poteva mancare Angelo, definito il KEN italiano. I telespettatori l’hanno già conosciuto a Pomeriggio 5. Difficile non notarlo, visti i molteplici interventi chirurgici che ha scelto di realizzare sul suo viso. La prima operazione l’ha effettuata a soli 21 anni. La madre non è mai stata pienamente d’accordo con questa scelta del figlio. Non è interessato all’amore, ma solo alla bellezza.

Grande Fratello: chi è Baye Dame Dia

Tra i concorrenti di questa 15esima edizione vi è anche Baye, adottato da una maestra dell’asilo quando ancora era molto piccolo. La madre ha scelto di darlo in adozione per offrirgli una vita migliore. A 17 anni è riuscito a consocere la sua mamma naturale. Ora ha scelto di prendere parte alla nuova edizione del reality perché vuole dimostrare la sua italianità.

Grande Fratello: chi è Danilo Aquino

Si è fatto notare Danilo, romanaccio e ragazzo molto istintivo. Anche su di lui si hanno delle aspettative e il pubblico spera di farsi grandi risate con le sue battute. Ama la sua famiglia ed è soddisfatto del tipo di educazione che ha seguito. È stato fidanzato e stava anche per convolare a nozze, ma lei era ancora innamorata del suo ex. La tv per lui resta solo un gioco.

Grande Fratello: chi è Filippo Contri

Continuamo con Filippo, che rappresenta il figlio che tutti vorrebbero. Si è laureato con 110 e lode e dopo la morte del padre si è preso cura della sua famiglia. Lui si descrive simpatico, ma anche un po’ impulsivo. L’amicizia per lui è una cosa molto importante. Ha avuto una storia d’amore importante, che è finita due anni. Sono rimasti amici, ma hanno capito di essere incompatibili a causa della gelosia di lei.

Grande Fratello: chi è Lucia Bramieri

Tra i volti già noti troviamo quello di Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri per aver sposato il figlio Cesare nel 1994. Diverse sono le polemiche legate a questa storia, che l’hanno vista spesso protagonista a Pomeriggio 5. È molto fiera di portare il cognome Bramieri e non ha intenzione di rinnegarlo. È sempre attenta alla cura del suo look. Attualmente è single.

Grande Fratello: chi è Luigi Mario Favoloso

Un altro personaggio già conosciuto è Luigi, attuale compagno di Nina Moric. Tra i due ci sono 11 anni di differenza, ma l’età non sembra essere mai stata un problema, tanto che potrebbero presto convolare a nozze. Ha una forte vena polemica, già dimostrata nel corso degli anni con Fabrizio Corona e la famiglia Rodriguez. Ha vissuto poco in Italia e molto in Svezia.

Grande Fratello: chi è Matteo Gentili

Vi è anche il calciatore Matteo Gentili, conosciuto dai telespettatori come l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Si era lamentato proprio a Pomeriggio 5 dopo aver visto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi iniziare una nuova relazione con Francesco Monte. Sperava di poter tornare insieme a Paola, ma ormai il cuore di quest’ultima è impegnato.

Grande Fratello: chi è Lucia Orlando

Passiamo a Lucia, la bella ragazza romana dallo sguardo profondo. Sogna di aprire una galleria d’arte e dimostra di aver un carattere molto forte. Ha già dimostrato di essere una persona molto sicura di sé e con le idee chiare. Non le piace mettere in mostra la sua bellezza, pertanto veste sempre sportiva. Per il momento è single ed è felice di esserlo.

Grande Fratello: chi è Mariana Falace

I ragazzi usciranno sicuramente pazzi per Mariana, ragazza molto bella e appariscente. È una modella, un po’ snob. È fiera di essere una persona intelligente e spesso la sua bellezza è riuscita a farle da corazza. È laureata in Economia, ma sogna di diventare un’attrice. Ha sofferto molto quando i suoi genitori hanno deciso di separarsi. Le interessano solo relazioni serie e attualmente è single.

Grande Fratello: chi è Patrizia Bonetti

Non è passata inosservata Patrizia, la quale ha ammesso di avere una vita molta agiata. Fa la modella e ha sfilato anche a Parigi. È italo-cubana e molto viziata. È stata fidanzata con personaggi già noti nel mondo dello spettacolo, come Gianluca Vacchi e il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio. Vuole farsi conoscere al grande pubblico, viaggia spesso e vive con le carte di credito dei genitori.

Grande Fratello: chi è Simone Coccia

Conoscono già tutti Simone Coccia, ex spogliarellista e ballerino. Il concorrente è già noto in quanto fidanzato con Stefania Pezzopane. La loro storia è stata spesso oggetto di chiacchiere. Tra loro sarebbe avvenuto un colpo di fulmine. Durante la prima puntata la D’Urso ha ricordato i messaggi un po’ spinti che Simone ha inviato a Lucia Bramieri qualche anno fa.

Grande Fratello: chi è Simone Poccia

Simone ha 23 anni e fa parte della Nazionale Italiana di atletica leggera. È stato campione italiano under 18, under 20 e under 23 nei 110 metri a ostacoli. Studia all’Università di Como e attualmente non è fidanzato. Non ha mai lavorato in televisione, ma ha solo fatto da modello per qualche compagnia di moda. Tra le passioni vi è il cinema, l’astronomia e la fotografia.

Grande Fratello: chi è Valerio Lo Grieco

Somiglia a Roberto Bolle e a John Travolta, Valerio. Molto bello e determinato, vive a Londra dove fa il modello. È un banaccione, molto timido, riservato e abbastanza responsabile. Per la felicità delle donne è attualmente single. È stato fidanzato per due anni, ma la storia si è conclusa a causa della gelosia di entrambi. Ama molto lo sport, in particolare nuoto e calcio.

Grande Fratello: chi è Veronica Satti

Infine, tra i concorrenti vi è anche la figlia di Bobby Solo, Veronica Satti. Quest’ultima spera di poter attirare l’attenzione del padre e di poterlo riabbracciare. Il cantante si è allontanato da lei quando quest’ultima aveva 14 anni. Ha dichiarato che lui non vuole parlarle se non ci sono gli avvocati presenti. È fidanzata da due anni con Valentina. Ha trovato subito l’appoggio dei suoi nonni in questa relazione.