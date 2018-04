Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta concorrenti di Grande Fratello 2018

Tra i concorrenti di Grande Fratello 2018 ci sono anche Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta. I due nomi sono stati ufficializzati da Mediaset e da Endemol Shine Italy. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione del reality. Il programma avrà inizio domani, martedì 17 aprile, in prima serata su Canale5. I due partecipanti si presentano così all’interno di una clip. La Bramieri ha 57 anni, è una “eccentrica” milanese “doc” e già la si conosce per essere la “vedova” di Cesare Bramieri, figlio del più noto Gino: “Sono la signora Bramieri – dice – . Piaccia a non piaccia, fatevene una ragione“. Simone Coccia Colaiuta, invece, ha 35 anni, è originario dell’Abruzzo e anche lui è già un po’ “famoso” per essere il fidanzato della Senatrice PD Stefania Pezzopane. “La nostra storia – afferma Simone – ha fatto molto scalpore“, anche per la differenza d’età tra i due.

Grande Fratello 2018: tra i concorrenti anche Alberto “Tarzan” Mezzetti e Lucia Orlando

In conferenza stampa sono stati annunciati anche altri due concorrenti di Grande Fratello 2018: Alberto Mezzetti e Lucia Orlando. Alberto ha 34 anni, si fa chiamare il “Tarzan di Viterbo” e davanti alle telecamere confessa la sua passione per le donne (da qui i suoi due soprannomi). Lucia Orlando, invece, ha 28 anni, viene da Roma e nella vita fa la visual merchandiser. Parlando di se stessa, Lucia fa così sapere: “Puoi avere due impressioni: simpatica o stron*a“.

17 i concorrenti di Grande Fratello 15: tre sono già nel “Casale”

Intanto, in attesa che Grande Fratello 15 debutti in prima serata su Canale5 le anticipazioni ufficiali rivelano che il numero di concorrenti di questa nuova edizione del reality show è pari a 17. In questi giorni, erano già stati ufficializzati i nomi di Valerio Logrieco, Filippo Contri e Simone Poccia, tre dei nuovi partecipanti per cui il programma è già iniziato lo scorso venerdì all’interno del cosiddetto “Casale”.