Concorrenti Grande Fratello 2018: chi sono i concorrenti Valerio Logrieco, Filippo Contri e Simone Poccia

Il Grande Fratello 2018 partirà ufficialmente martedì 17 aprile ma a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha svelato in anteprima i primi tre concorrenti. Si tratta di Valerio Logrieco, Filippo Contri e Simone Poccia. I tre sono stati rinchiusi in un casale di Tivoli, dove verranno ripresi dalle telecamere e svolgeranno varie attività, da quelle più legate alla campagna, come spaccare la legna, mungere le mucche, preparare i pasti, ad altre più sportive, come allenamenti all’aria aperta, trekking o equitazione. Pur rimanendo in isolamento, in alcuni momenti della giornata i tre ragazzi avranno la possibilità di interagire con il mondo esterno attraverso i canali social del programma. Solo martedì, in prima serata, sapremo chi dei tre proseguirà la propria avventura all’interno della Casa di Cinecittà. Ma chi sono Valerio, Filippo e Simone?

Grande Fratello: chi è Valerio Logrieco

Valerio Logrieco ha 29 anni (è nato il 18 giugno 1988), è pugliese ma vive da tempo a Milano. È laureato in Scienze Politiche e lavora come modello. In passato ha lavorato come commesso e personal shopper. Ha posato per brand prestigiosi come Sergio Tacchini e Dolce & Gabbana. Il Grande Fratello non è il suo primo programma tv. Ha preso parte a Ciao Darwin (ha sfilato in intimo nel corso di una puntata dell’ultima edizione del programma) e alla seconda stagione di Furore 2 (ha recitato in un piccolissimo ruolo). È un grande appassionato di calcio: tifa Milan. Ama anche viaggiare e andare al cinema. Non è fidanzato ma ha da poco chiuso una storia importante con Giulia, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo.

Grande Fratello: chi è Filippo Contri

Filippo Contri ha 25 anni (è nato il 24 ottobre 1992) ed è nato e cresciuto a Roma. È laureato in Economia e Management e lavora come consulente finanziario. Non ha nessuna esperienza nel mondo dello spettacolo: quella del Grande Fratello è la sua prima volta in tv. I suoi hobby sono: viaggi, calcio (tifa Roma) e animali (ha un cane che si chiama Eros). Non è fidanzato.

Grande Fratello: chi è Simone Poccia

Simone Poccia ha 23 anni (è nato il 16 gennaio 1995) ed è un atleta professionista. Fa parte della Nazionale italiana di atletica leggera: è stato campione italiano under 18, under 20 e under 23 nei 110 metri a ostacoli. Studia Scienze Motorie all’Università di Cassino. È nato a Gaeta ma vive a Formia e non è fidanzato. Non ha mai lavorato in televisione ma ha posato per qualche campagna di moda. È appassionato di cinema, fotografia e astronomia.

Quanto dura il Grande Fratello 2018 con Barbara d’Urso

Il Grande Fratello andrà avanti per due mesi e finirà dunque il prossimo giugno. Andrà in onda in prime time ogni martedì, salvo cambiamenti dell’ultima ora.