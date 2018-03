Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso recluta Serena Garitta

Serena Garitta nel cast del Grande Fratello Nip 2018: Barbara d’Urso la vuole nel cast… ma non come concorrente

Mancano veramente poche settimane all’inizio del Grande Fratello Nip. A condurre il reality, come molti già sanno, sarà Barbara d’Urso che, dopo Pomeriggio 5 e Domenica Live, si aggiudica anche la prima serata di Canale 5. Il Grande Fratello 2018 torna alle origini, niente più concorrenti Vip ma solo volti noti del web e qualche personaggio ripescato dalle edizioni precedenti. Tra questi spunta Serena Garitta, una delle beniamine di Barbara d’Urso. A riportare la notizia è il settimanale Oggi nella rubrica Pillole di Gossip. Il ruolo che Barbara d’Urso avrebbe pensato per l’ex gieffina, però, non è quello di concorrente. Allora quale sarà il posto di Serena in questa edizione? Forse quello di inviata? Serena Garitta sarà il nuovo Marco Liorni? Chi lo sa! Intanto i casting per la selezione dei nuovi concorrenti continuano.

Serena Garitta al Grande Fratello 2018: quale sarà il ruolo affidatole da Barbara d’Urso?

Il settimanale Oggi sul ruolo che Barbara d’Urso starebbe pensando di affidare a Serena Garitta non si sbilancia. A tal proposito, infatti, scrive che: “Mentre continuano i casting Carmelita (come i fan chiamano Barbara) avrebbe pensato ad un ruolo inedito per la sua pupilla serena, già vincitrice del reality”. Nello stesso paragrafetto, inoltre, viene anche aggiunto che l’ex concorrente del Grande Fratello, di fatto, sarebbe “L’arma segreta di Barbara d’Urso per la prossima edizione con i protagonisti non famosi”. Dopo una pausa di cinque anni, dunque, questo Grande Fratello Nip si prospetta già ricco di sorprese. Il pubblico, intanto, aspetta con ansia l’inizio del reality e questo, senza ombra di dubbio, è già un successo che Mediaset si porta a casa prima ancora della partenza ufficiale del programma.

Grande Fratello 2018: ecco chi potrebbero essere i primi concorrenti

Da diversi giorni ormai si vocifera su quelli che, quest’anno, potrebbero essere i concorrenti di questo Grande Fratello 2018. Davide Maggio, infatti, ha tirato fuori una serie di nomi che, di fatto, potrebbero essere i nuovi protagonisti del reality. Tra questi c’è l’ex tronista e concorrente del Grande Fratello Andrea Cerioli, molto amato dai suoi fan e seguitissimo sui social. Qualche settimana fa, inoltre, si era autocandidata anche l’ex gieffina Lidia Vella ma, ad oggi, nessuno della produzione pare aver reclutato quest’ultima per un provino.