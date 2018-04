Barbara D’Urso svela tutte le news sulla nuova puntata di Grande Fratello 2018, in onda stasera su Canale5

Barbara D’Urso svela cosa succede stasera nella nuova puntata di Grande Fratello 2018. La D’Urso rivela tutte le ultime news del caso in una intervista pubblicata oggi, lunedì 23 aprile, sulle pagine de Il Giornale. Intervistata, la conduttrice di Mediaset anticipa ciò che accade ai concorrenti nel nuovo appuntamento col reality show, in onda questa sera, in diretta ed in prima serata su Canale5. Tra i momenti più attesi, c’è anche quello legato alla vicenda del presunto flirt tra Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta. Queste le anticipazioni ufficialmente fornite alla stampa dalla bella presentatrice napoletana: “Stasera – fa sapere Barbara D’Urso al noto quotidiano – con Lucia e Simone parleremo dei messaggi che si sono scambiati ripetutamente a notte fonda. Una chat molto calda della quale magari ci spiegheranno i retroscena davanti a tutti, nel perfetto spirito di Grande Fratello“. Per il resto, per la diretta di questa sera è previsto anche l’arrivo in Casa di Paola Di Benedetto, per un confronto con l’ex fidanzato Matteo Gentili, e l’ingresso di Aida Nizar.

Grande Fratello 2018, Barbara D’Urso: “Stasera la seconda puntata, esposta a un calo di ascolti. Andiamo contro Montalbano”

Nell’intervista Barbara D’Urso commenta anche i primi dati d’ascolto di Grande Fratello 2018. “Stasera – così afferma la popolare conduttrice di Canale5 – c’è la seconda puntata, quella fisiologicamente esposta a un calo di ascolti“. In effetti, il rischio di ritrovarsi con risultati Auditel inferiori a quelli del debutto sembra legato anche al fatto che, questa sera su Rai1, c’è la replica di un episodio della super fiction con Luca Zingaretti. Questo il commento della D’Urso in merito alla contro-programmazione: “Non solo – chiarisce la presentatrice – andiamo contro il fortissimo Commissario Montalbano su Raiuno, ma siamo nel bel mezzo di un lungo ponte con trenta gradi di temperatura, praticamente siamo in estate anche se è soltanto aprile…!“. Queste le sue parole dopo che Mediaset ha spostato il reality nel “prime time” del lunedì.

Barbara D’Urso: la conduttrice di Grande Fratello 2018 è un modello di TV? “No. Ecco perché”

E al giornalista che le chiede se si possa considerare un modello per descrivere la TV moderna, Barbara D’Urso replica con queste parole: “No (…). Non mi sento un modello, sono però una donna che fa questo mestiere da 42 anni. E che da dieci anni è in onda praticamente tutti i giorni in diretta“. Dal lunedì alla domenica, escluso il sabato. Di sicuro per ora, poi chissà.