Grande Fratello 15, anticipazioni puntata di martedì 8 maggio 2018: cosa succede ai concorrenti

Cosa succede ai concorrenti di Grande Fratello 15 nel corso della nuova puntata di martedì 8 maggio 2018? Secondo le anticipazioni, sono questi i momenti più attesi per il nuovo appuntamento col reality show in programma in prima serata su Canale5. Questa settimana, infatti, oltre al fatidico momento dell’eliminazione, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono chiamati ad affrontare anche un nuovo ingresso e dei faccia a faccia. Ecco tutte le ultime news.

Grande Fratello 2018, anticipazioni puntata di martedì 8 maggio: Aida Nizar faccia a faccia con Marco Ferri

Nella puntata di Grande Fratello 2018 di martedì 8 maggio, un nuovo concorrente varca la porta rossa. Parliamo del “Ken Umano”, Rodriguo Alves. L’attenzione, però, è quasi tutta riservata alla reazione che avrà Angelo. Quindi, nel reality c’è spazio anche per due confronti molto attesi. Quello tra Aida Nizar e Marco Ferri e quello “a tre” tra Luigi Favoloso, Patrizia Bonetti e Mariana Falace. Ferri entra nella Casa dopo che la concorrente spagnola ha più volte attaccato il naufrago de L’Isola dei Famosi. Dal canto suo, invece, la Bonetti ritorna nel programma per la “resa dei conti” con l’ex fidanzato di Nina Moric e con la stessa Mariana, colei che l’ha nominata facendola uscire. Infine, c’è la nuova eliminazione tra Aida, Alberto, Luigi e Simone, i concorrenti in nomination questa settimana.

Grande Fratello 2018: come seguire la quarta puntata in onda su Canale5

La quarta puntata di Grande Fratello 2018 è attesa in prima serata su Canale5 per domani, martedì 8 maggio. Il nuovo appuntamento col reality, trasmesso dalle ore 21.30 circa, si può seguire anche in live streaming su www.mediaset.it/canale5 o in streaming on demand su www.grandefratello.mediaset.it. A condurre Barbara D’Urso. In studio anche Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.