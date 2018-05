Grande Fratello 2018: Aida tra i nominati per punizione, Patrizia eliminata

Aida Nizar e Luigi Favoloso sotto accusa al GF: nominati per punizione

Tra i nominati di Grande Fratello 2018 di questa settimana ci sono anche i “puniti” Aida Nizar e Luigi Favoloso. I due concorrenti sono andati direttamente in nomination per decisione della produzione del reality che ha così sanzionato le frasi, i comportamenti ed il linguaggio “assolutamente inaccettabili” recentemente registrati nella Casa. Si tratta di frasi come “puzzi” e “questo diavolo deve ritornare a Senegal” (pronunciate dalla concorrente spagnola con riferimento a Baye Dame), insieme a “puzzi di m*rda” ed “è arrivato il vibratore” (dette da Favoloso nei confronti della Nizar). Ai nominati per punizione Aida e Favoloso si aggiungono anche gli altri due concorrenti più votati dal gruppo: Simone Coccia Colaiuta ed Alberto “Tarzan” Mezzetti.

Grande Fratello 2018: nomination terza puntata

Queste le nomination della terza puntata di Grande Fratello 2018, fatte in “segreto” dai concorrenti all’interno del Confessionale.

Luigi Favoloso ha nominato: Alberto (la sua motivazione è stata: “Non difende le donne, ha avuto diversi atteggiamenti che non mi sono piaciuti“)

Alessia Prete: Simone (“L’ho visto quello più indeciso su come comportarsi“)

Alberto Mezzetti: Matteo (“C’è stato più di un comportamento sbagliato gratuito“)

Angelo Sanzio: Simone (“Gli ho sentito fare dei discorsi strategici che non mi sono piaciuti“)

Mariana Falace: Simone (“Si è rivelato una persona falsa“)

Lucia Bramieri: Simone (“Non si vuole esporre molto“)

Matteo Gentili: Alberto (“Persona falsa“)

Filippo: Simone (“Falso come una banconota da 13 euro“)

Lucia Orlando: Alberto (“E’ una persona che non voglio qui dentro“)

Simone Coccia Colaiuta: Matteo (“Non riusciamo più a trovare una comunicazione“)

Danilo Aquino: Simone (“E’ una persona un po’ subdola“)

Veronica Satti: Alberto (“Da quando è entrata Aida non l’ho più capito“)

Aida Nizar: Matteo (“E’ cattivo“).

Patrizia Bonetti eliminata dal Grande Fratello 15

L’eliminato della terza puntata di Grande Fratello 15 è Patrizia Bonetti. Lunedì 30 aprile 2018, serata che ha visto anche la squalifica di Baye Dame, la concorrente ha perso la sfida al televoto contro Filippo Contri, Alberto Mezzetti e Lucia Orlando. A votare per la sua uscita di scena dal reality di Canale5 è stato il pubblico da casa con il 48% del televoto.