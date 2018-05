Grande Fratello 2018: cosa succede nella puntata di stasera

Cosa succede nella puntata di Grande Fratello 2018 di stasera? Tutti se lo chiedono, ma nessuno può saperlo fino in fondo. Il motivo? Almeno per il momento, Mediaset non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale con le anticipazioni settimanali; segno che forse la scaletta del nuovo appuntamento col reality di Canale5 sarebbe ancora tutta in divenire. Salvo colpi di scena, però, questa sera i concorrenti ancora in gara al GF sono chiamati a confrontarsi con almeno due momenti: una nuova eliminazione tra i nominati Simone Coccia Colaiuta, Mariana Falace e Danilo Aquilo ed una nuova ed attesa tornata di nomination.

Grande Fratello 15: le anticipazioni di martedì 15 maggio 2018

Sempre secondo le anticipazioni di Grande Fratello 15, nella puntata in onda martedì 15 maggio 2018 dovrebbero esserci anche altri “colpi di scena”. Almeno per adesso, su Luigi Favoloso i dubbi sono tanti e, in queste ore, alcuni rumors parlano della possibilità che l’ex fidanzato di Nina Moric lasci la Casa più spiata d’Italia per tornare dalla modella. Inoltre, questa sera nella Casa dovrebbe fare ritorno anche Aida Nizar. La concorrente spagnola ha chiesto a Barbara D’Urso di rivedere gli altri concorrenti e a quanto pare la conduttrice acconsentito a tale richiesta. Infine, nel corso della serata dovrebbe esserci anche un momento dedicato al presunto “scoop” che Matteo Gentili starebbe “architettando” con la sua ex, Paola Di Benedetto. La presentatrice dovrebbe risolvere ogni enigma chiedendo lumi direttamente al concorrente.

Come vedere in diretta TV e in streaming la quinta puntata di GF 15

Per il resto, ecco come vedere in diretta TV e in streaming la quinta puntata di GF 15, trasmessa dalle ore 21.30 circa di stasera. Questo, infatti, l’orario di inizio da tenere a mente per seguire con puntualità la nuova diretta di questa sera. Il programma è visibile sul piccolo schermo, ma si può seguire anche sul web: in live streaming su www.mediaset.it/canale5 e in streaming on demand su http://www.video.mediaset.it/programma/gf/grande-fratello.html.