Grande Fratello 15 semifinale: chi è stato eliminato e chi sono i finalisti

Grande Fratello 15 cosa è successo nell’ultima puntata? Eliminati e finalisti della semifinale

La semifinale del Grande Fratello 15, condotta come sempre da Barbara d’Urso, è stata ricca di televoti e colpi di scena. Chi sono gli eliminati della puntata? Danilo Aquino e Filippo Contri. Il primo è uscito sconfitto dal televoto settimanale: a volere fuori l’idraulico è stato il 35% dei votanti. Filippo è uscito invece sconfitto dal secondo televoto, quello che lo ha coinvolto con Matteo e Alberto. Ma come si è arrivati a questo secondo televoto? La d’Urso ha chiamato Matteo e Alessia Prete, gli unici due concorrenti a non essere mai stati nominati dagli altri concorrenti nel corso del programma. I due sono stati sottoposti al giudizio degli altri gieffini (ad esclusione di Simone Coccia, già finalista), che hanno espresso una preferenza tra i fidanzati. Ad avere la peggio è stato il calciatore che, finito al televoto, ha deciso di portare con sé Alberto e Filippo.

Matteo Gentili eletto secondo finalista del Grande Fratello

Al televoto tra Matteo, Filippo e Alberto si votava per eleggere il secondo finalista. Ne è uscito vincitore l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, che ha ottenuto il 43% delle preferenze. Al secondo posto si è piazzato Alberto, che ha avuto il 31% dei voti mentre terzo Filippo con il 26%. Alla fine è stato proprio il fidanzato di Lucia Orlando a lasciare la Casa del Grande Fratello. Subito dopo sono state decretate la terza e quarta finalista, che sono rispettivamente Alessia Prete e Lucia. Simone e Matteo hanno scelto chi portare con sé in finale: il primo ha optato per Alberto e il secondo per Alessia. Le due ragazze rimaste – Lucia e Veronica – sono finite al televoto e hanno avuto la possibilità di nominare un altro concorrente per questa sfida. Le giovani hanno scelto Alessia, per vivere così una gara tutta al femminile.

Alessia e Lucia altre finaliste; Alberto e Veronica al televoto

Dall’ultimo televoto della semifinale del Grande Fratello, sono uscite vincitrici Alessia e Lucia. La figlia di Bobby Solo, che è stata la meno votata, è rimasta in casa ma è ora al televoto con Alberto. Televoto che resterà aperto per tutta la settimana e che verrà chiuso solo all’inizio della puntata finale. Finale che, come scritto nei giorni scorsi, è stata anticipata a lunedì 4 giugno.