Grande Fratello 15: Lucia Bramieri vuole abbandonare la Casa

Lucia Bramieri pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello? Lo sfogo dopo la lite con Danilo

Il Grande Fratello è iniziato da meno di una settimana ma già le prime incomprensioni hanno acceso gli animi dei concorrenti. L’ultima lite mostrata oggi durante il day time ha visto scontrarsi, nello specifico, Danilo Aquino e Lucia Bramieri. I due, dal carattere abbastanza fumantino, hanno avuto infatti uno scontro abbastanza acceso in Casa, e la cosa ha talmente sconvolto la Bramieri da spingerla ad affermare alla fine di voler lasciare il reality per questo. La stessa ha poi aggiunto di volerlo fare proprio stasera durante la diretta. Lo farà davvero? O le sue sono solo delle parole dettate dalla rabbia?

Lucia Bramieri e Danilo Aquino litigano al Grande Fratello: lei pronta ad abbandonare la Casa

A far innervosire molto Lucia Bramieri sarebbe stata una frase in particolare pronunciata da Danilo di fronte agli altri ragazzi. Il romano, nello specifico, avrebbe detto rivolgendosi alla Bramieri: “Tra me e Lucia non corre buon sangue”. A questa frase è seguito allora un lungo botta e risposta tra i due che, alla fine, sono finiti a litigare. “Sei un gran maleducato!” ha poi urlato la nuora di Gino Bramieri a Danilo “Tu riesci a farmi tirare fuori il peggio”. Lucia poi è scoppiata a piangere e, molto turbata, ha affermato: “Io me ne vado a casa lo giuro!”.

Grande Fratello: tutti i concorrenti della Casa contro Danilo Aquino

L’atteggiamento di Danilo ha portato poi i concorrenti che hanno assistito alla lite a prendere una chiara posizione contro il romano. Quest’ultimo, infatti, secondo i ragazzi avrebbe alzato eccessivamente i toni, dimenticandosi di stare interagendo, di fatto, con una signora più grande di lui. Danilo, probabilmente dopo essersi reso conto di aver sbagliato, alla fine in confessionale ha cercato di chiedere scusa: “Ho sbagliato… sbagliare è umano, ho sbagliato e chiedo scusa”.