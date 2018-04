Grande Fratello 15: nuova lite tra Bramieri e Danilo, Coccia contro Baye

Lucia Bramieri non sta simpatica a Danilo Aquino, nuova lite al Grande Fratello 15: “Me ne vado”

Stando alle ultime news, nella Casa di Grande Fratello 15 tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino è scoppiata una nuova lite. In un video pubblicato sul sito ufficiale di GF oggi, sabato 21 aprile 2018, la nuora del famoso comico viene immortalata mentre “combatte” a parole con il concorrente romano. Da “detentrice ufficiale del Telegatto” la Bramieri non sta simpatica all’elettricista di Tor Bella Monaca, così in salone scoppia l’ennesimo litigio tra i due. Danilo riapre il conflitto con la frase “Tra me e Lucia non corre buon sangue“. Lei replica mettendo benzina sul fuoco con queste parole: “L’hai deciso tu. Io non ti ho fatto niente“. Nervi tesi che non piacciono alla diretta interessata, tanto che a quanto pare minaccia di lasciare il reality. “Io – dice la Bramieri – me ne vado. Ti lascio sproloquiare. Non sai quello che dici. Non hai un minimo di buon senso in quella testa. Sei un gran maleducato. Mi sto inca**ando perché riesci a tirar fuori il peggio di me. Stai molto lontano. Bella lo dici a tua sorella“.

Grande Fratello 15: la lite tra Simone Coccia Colaiuta e Baye Dame

Al Grande Fratello 15 la 57enne Lucia Bramieri è stata anche la causa, anche se indirettamente, della recente lite tra Simone Coccia Colaiuta e Baye Dame. Durante un gioco con tutti i concorrenti, il fidanzato di Stefano Pezzopane avrebbe detto di lei che è una “gatta morta” ed il ragazzo ha reagito alla frase facendo un po’ da “avvocato difensore“. L’atteggiamento di Baye non è tanto piaciuto all’ex spogliarellista che, per questo motivo, l’ha invitato a non sostituirsi agli altri partecipanti. La discussione è andata avanti per un po’, tra accuse e contro-accuse. Ad un certo punto, però, il clima in Casa si è fatto un po’ pesante. I due concorrenti hanno cominciato ad alzare la voce, anche posizionando le loro facce una contro l’altra. Infine, Baye si è difeso dalle accuse così dicendo: “Non ho bisogno di nessuna camomilla. Faccio l’avvocato difensore? E’ una mia amica“.

Le prime liti finora esplose al Grande Fratello 15

Le prime liti di cui si ha notizia finora non sono le sole esplose al Grande Fratello 15. Già ieri i media hanno parlato della sfuriata di Lucia Bramieri contro Alberto “Tarzan” Mezzetti, mentre il primo scontro nella Casa è toccato proprio a Baye Dame, che qualche giorno fa ha mostrato tutto il suo dissenso verso altri due concorrenti del reality.