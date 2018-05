Grande Fratello 15: Bettarini contro il programma di Barbara d’Urso

Stefano Bettarino contro il Grande Fratello 15: la frecciatina al programma di Barbara d’Urso

Grande Fratello ancora al centro delle critiche e, questa volta, a stroncare il programma di Barbara d’Urso è un altro volto noto del piccolo schermo. Si tratta nello specifico di Stefano Bettarini che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, non ha certo parlato bene del programma. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha preso le distanze da quest’ultima versione Nip del reality che, secondo lui, oggi non merita neanche di essere paragonato all’edizione che qualche hanno fa lo ha visto tra i partecipanti.

Stefano Bettarini: Il Grande Fratello di Barbara d’Urso? “Non paragoniamo il GF Vip a questo surrogato”

Cosa pensa Stefano Bettarini di questo Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso? Proprio a questa domanda nell’ultimo numero di Chi l’ex calciatore ha risposto senza peli sulla lingua. “La prego non paragoni il GF Vip a questo surrogato di reality” ha risposto Bettarini al giornalista che gli ha chiesto il suo parere al riguardo. “Per una volta mi avvalgo della facoltà di non rispondere” ha aggiunto poi lo stesso “Ma una cosa me la domando: chi ha scelto quei concorrenti?”. In tono polemico, dunque, l’ex di Simona Ventura ha così sottolineato di non apprezzare molto il cast di questa edizione del GF 15.

Grande Fratello 15: un altro concorrente è stato squalificato dal gioco

Ma cosa ne penserà di tutte queste polemiche Barbara d’Urso? La conduttrice, ad onor del vero, contro l’atteggiamento aggressivo dei concorrenti ha più volte preso posizione quest’anno, arrivando a prendere addirittura più di un provvedimento disciplinare all’interno della Casa. L’ultimo ad essere stato punito per i suoi modi di fare, per esempio, è stato proprio il fidanzato di Nina Moric. Luigi Favoloso è stato infatti il secondo concorrente squalificato dal Grande Fratello ieri sera . Tutto questo servirà da lezione ai ragazzi e le ragazze rimaste in Casa? Speriamo bene.